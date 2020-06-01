В Україні вже понад 24 тисячі випадків Covid-19. Дані з усіх регіонів
Найбільше людей захворіли за добу у Києві – 58, Рівненській області – 57 та на Львівщині – 31
Станом на 9:00 1 червня в Україні підтверджено 24 012 випадків Covid-19, з них 9690 одужали, 718 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 340 випадків.
Усього в Україні 363 187 зразків досліджено методом ПЛР та 10 944 зразків — методом ІФА.
Загалом захворіли 1 725 дітей та 4 621 медик.
На амбулаторному лікуванні 16 650 пацієнтів, з них 1443 дітей та 3757 медпрацівників.
Усього потребували госпіталізації 7362 особи, з них 282 дитини та 864 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 283 особи, зокрема одна дитина та 26 медиків.
Із числа людей, що одужали, 2 354 медпрацівники та 663 дитини. 36 медиків померли від ускладнень Covid-19.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 1005 (587 одужали);
Волинська обл. — 932 (259 одужали);
Дніпропетровська обл. — 942 (265 одужали);
Донецька обл. — 163 (89 одужали);
Житомирська обл. — 742 (416 одужали);
Закарпатська обл. — 1206 (405 одужали);
Запорізька обл. — 447 (252 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1420 (818 одужали);
м. Київ — 3043 (654 одужали);
Київська обл. — 1600 (398 одужали);
Кіровоградська обл. — 514 (400 одужали);
Луганська обл. — 47 (40 одужали);
Львівська обл. — 1700 (420 одужали);
Миколаївська обл. — 294 (154 одужали);
Одеська обл. — 896 (225 одужали);
Полтавська обл. — 270 (249 одужали);
Рівненська обл. — 1770 (887 одужали);
Сумська обл. — 170 (141 одужав);
Тернопільська обл. — 1176 (912 одужали);
Харківська обл. — 1083 (408 одужали);
Херсонська обл. — 178 (161 одужав);
Хмельницька обл. — 454 (234 одужали);
Черкаська обл. — 406 (308 одужали);
Чернівецька обл. — 3377 (945 одужали);
Чернігівська обл. — 177 (63 одужали).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 червня 2020 року до Центру надійшло 496 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 59 339 повідомлень про підозру на Covid-19.
Нагадаємо, за позаминулу добу в Україні захворіли 468 осіб, з них 12 дітей та 67 медпрацівників. Загалом було афіксовано 23 672 випадки Covid-19.
Як повідомлялось, станом на ранок понеділка, 1 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 371 995 осіб. У свою чергу, одужали 2 641 142. Всього у світі 6 165 181 особа інфікована.