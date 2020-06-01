В Україні вже понад 24 тисячі випадків Covid-19. Дані з усіх регіонів

На амбулаторному лікуванні наразі перебувають 16 650 пацієнтів, з них 1443 дітей та 3757 медпрацівників

Найбільше людей захворіли за добу у Києві – 58, Рівненській області – 57 та на Львівщині – 31

Станом на 9:00 1 червня в Україні підтверджено 24 012 випадків Covid-19, з них 9690 одужали, 718 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 340 випадків.

Усього в Україні 363 187 зразків досліджено методом ПЛР та 10 944 зразків — методом ІФА.

Загалом захворіли 1 725 дітей та 4 621 медик.

На амбулаторному лікуванні 16 650 пацієнтів, з них 1443 дітей та 3757 медпрацівників.

Усього потребували госпіталізації 7362 особи, з них 282 дитини та 864 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 283 особи, зокрема одна дитина та 26 медиків.

Із числа людей, що одужали, 2 354 медпрацівники та 663 дитини. 36 медиків померли від ускладнень Covid-19.

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Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1005 (587 одужали);

Волинська обл. — 932 (259 одужали);

Дніпропетровська обл. — 942 (265 одужали);

Донецька обл. — 163 (89 одужали);

Житомирська обл. — 742 (416 одужали);

Закарпатська обл. — 1206 (405 одужали);

Запорізька обл. — 447 (252 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1420 (818 одужали);

м. Київ — 3043 (654 одужали);

Київська обл. — 1600 (398 одужали);

Кіровоградська обл. — 514 (400 одужали);

Луганська обл. — 47 (40 одужали);

Львівська обл. — 1700 (420 одужали);

Миколаївська обл. — 294 (154 одужали);

Одеська обл. — 896 (225 одужали);

Полтавська обл. — 270 (249 одужали);

Рівненська обл. — 1770 (887 одужали);

Сумська обл. — 170 (141 одужав);

Тернопільська обл. — 1176 (912 одужали);

Харківська обл. — 1083 (408 одужали);

Херсонська обл. — 178 (161 одужав);

Хмельницька обл. — 454 (234 одужали);

Черкаська обл. — 406 (308 одужали);

Чернівецька обл. — 3377 (945 одужали);

Чернігівська обл. — 177 (63 одужали).

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 червня 2020 року до Центру надійшло 496 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 59 339 повідомлень про підозру на Covid-19.

Нагадаємо, за позаминулу добу в Україні захворіли 468 осіб, з них 12 дітей та 67 медпрацівників. Загалом було афіксовано 23 672 випадки Covid-19.

Як повідомлялось, станом на ранок понеділка, 1 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 371 995 осіб. У свою чергу, одужали 2 641 142. Всього у світі 6 165 181 особа інфікована.