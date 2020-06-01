У світі від коронавірусу одужали 2,6 млн осіб



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Всього у світі 6 165 181 особа інфікована

Станом на ранок понеділка, 1 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 371 995 осіб. У свою чергу, одужали 2 641 142. Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі 6 165 181 особа інфікована.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 104 381 особа, Великій Британії – 38,571, Італії – 33 415, Бразилії – 29 314, Франції – 28 805 та Іспанії – 27 127. У Китаї загалом – 4638, за останній місяць не зафіксовано жодного летального випадку.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 789 364), Бразилія (514 849), Росія (405 843), Велика Британія (276 156), Іспанія (239 479), Італія (232 997), Індія (190 609), Франція (189 009), Німеччина (183 410), Перу (164 476) і Туреччина (163 942).

Коронавірус в Україні

Всього 23672

Хворіють 13426

Одужали 9538

Померли 708

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Нагадаємо, за позаминулу добу в Україні зафіксовано вже 23 672 випадки Covid-19, за добу - 468.