Прем’єр Польщі представив нових очільників МЗС та МОЗ



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В уряді Матеуша Моравецького з'явилися нові міністри

Раніше міністри закордонних справ та охорони здоров'я Польщі подали у відставку

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький призначив нових глав міністерства закордонних справ та міністерства охорони здоров'я. Ними стали Збігнєв Рау і Адам Недзельский.

Про це повідомляє видання Echo Dnia.

Раніше глави двох відомств подали у відставку.

«Ми хочемо подякувати двом особам – Лукашу Шумовському та Яцеку Чапутовичу. Здоров'я і зовнішня політика були в надійних руках. Вони змогли відновити свої пружини, щоб вони працювали краще. Я дуже вдячний за їхню роботу», – заявив Моравецький.

Зазначимо, новий міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельский є кандидатом економічних наук. Протягом двох років очолював Національний фонд охорони здоров'я. Раніше він працював в міністерстві фінансів, Гданському інституті ринкової економіки, Установі соціального страхування міністерства юстиції.

Новий глава МЗС Збігнєв Рау – професор права, у минулому був сенатором від партії «Право і справедливість», а також Лодзинської воєводи. На парламентських виборах 2019 року він був обраний депутатом. В сеймі очолював комітет у закордонних справах.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Яцек Чапутович сьогодні, 20 серпня, подав заяву про відставку.

У МЗС прокоментували, що він і раніше заявляв, що після президентських виборів гарний час для зміни голови польської дипломатії, та висловив впевненість, що його наступник продовжить нинішню лінію.