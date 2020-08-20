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    У світі

    Прем’єр Польщі представив нових очільників МЗС та МОЗ

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    В уряді&nbsp;Матеуша Моравецького з'явилися нові міністри - Прем’єр Польщі представив нових очільників МЗС та МОЗ
    В уряді Матеуша Моравецького з'явилися нові міністри

    Раніше міністри закордонних справ та охорони здоров'я Польщі подали у відставку

    Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький призначив нових глав міністерства закордонних справ та міністерства охорони здоров'я. Ними стали Збігнєв Рау і Адам Недзельский.

    Про це повідомляє видання Echo Dnia.

    Раніше глави двох відомств подали у відставку.

    «Ми хочемо подякувати двом особам – Лукашу Шумовському та Яцеку Чапутовичу. Здоров'я і зовнішня політика були в надійних руках. Вони змогли відновити свої пружини, щоб вони працювали краще. Я дуже вдячний за їхню роботу», – заявив Моравецький.

    Зазначимо, новий міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельский є кандидатом економічних наук. Протягом двох років очолював Національний фонд охорони здоров'я. Раніше він працював в міністерстві фінансів, Гданському інституті ринкової економіки, Установі соціального страхування міністерства юстиції.

    Новий глава МЗС Збігнєв Рау – професор права, у минулому був сенатором від партії «Право і справедливість», а також Лодзинської воєводи. На парламентських виборах 2019 року він був обраний депутатом. В сеймі очолював комітет у закордонних справах.

    Нагадаємо, глава МЗС Польщі Яцек Чапутович сьогодні, 20 серпня, подав заяву про відставку.

    У МЗС прокоментували, що він і раніше заявляв, що після президентських виборів гарний час для зміни голови польської дипломатії, та висловив впевненість, що його наступник продовжить нинішню лінію.

    МЗС Міністерство охорони здоров'я Польща міністр кадрові зміни політика уряд
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