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    Глава МЗС Польщі подав у відставку

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    Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович - Глава МЗС Польщі подав у відставку
    Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович

    За останній тиждень це вже друга відставка у польському уряді

    Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович у четвер вранці подав заяву про відставку. Про це повідомляє польське агентство РАР.

    «Міністр раніше заявив, що період після президентських виборів є хорошим моментом для зміни на чолі польської дипломатії і висловив переконання, що його наступник продовжуватиме нинішню лінію і сприятиме подальшому зміцненню позиції Польщі на міжнародній арені»,- повідомила пресслужба МЗС Польщі.

    За останній тиждень це вже друга відставка у польському уряді. У вівторок у відставку подав міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський. Він заявив, що свою відставку планував вже тривалий час, але пандемія коронавірусу змусила залишитися на посаді триваліший час.

    У середу віцепрем’єр-міністр, міністр розвитку Польщі Ядвіга Емілевич заявила, що глибші зміни в польському уряді плануються не раніше кінця вересня – початку жовтня.

    У Польщі 12 липня відбувся другий тур президентських виборів. Президентом вдруге став Анджей Дуда, за якого віддали голоси 51,03% виборців.

    МЗС Польща міністр відставка Анджей Дуда
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