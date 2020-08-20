Глава МЗС Польщі подав у відставку



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Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович

За останній тиждень це вже друга відставка у польському уряді

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович у четвер вранці подав заяву про відставку. Про це повідомляє польське агентство РАР.

«Міністр раніше заявив, що період після президентських виборів є хорошим моментом для зміни на чолі польської дипломатії і висловив переконання, що його наступник продовжуватиме нинішню лінію і сприятиме подальшому зміцненню позиції Польщі на міжнародній арені»,- повідомила пресслужба МЗС Польщі.

За останній тиждень це вже друга відставка у польському уряді. У вівторок у відставку подав міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський. Він заявив, що свою відставку планував вже тривалий час, але пандемія коронавірусу змусила залишитися на посаді триваліший час.

У середу віцепрем’єр-міністр, міністр розвитку Польщі Ядвіга Емілевич заявила, що глибші зміни в польському уряді плануються не раніше кінця вересня – початку жовтня.

У Польщі 12 липня відбувся другий тур президентських виборів. Президентом вдруге став Анджей Дуда, за якого віддали голоси 51,03% виборців.