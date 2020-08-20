Польські ЗМІ назвали ймовірну кандидатуру нового глави МЗС



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Збігнєв Рау є депутатом від правлячої партії «Право і справедливість»

Збігнев Рау - чинний голова комітету Сейму з закордонних справ, є першим у списку ймовірних кандидатів на нового главу польської дипломатії - ЗМІ

Міністерство закордонних справ Польщі після відставки Яцека Чапутовича може очолити Збігнев Рау, чинний голова комітету Сейму з закордонних справ. Про це дізналися репортери польського RMF24.

Згідно з цією інформацією, він є першим у списку ймовірних кандидатів на нового главу польської дипломатії. Збігнев Рау у спілкуванні не заперечив чуток, але й не підтвердив їх.

Рау є депутатом від правлячої партії «Право і справедливість» та наразі очолює комітет Сейму із закордонних справ.

Прем’єр Матеуш Моравецький раніше повідомив, що оголосить наступника Яцека Чапутовича до кінця тижня, найбільш імовірно - у п’ятницю.

Тоді ж мають назвати і нового міністра охорони здоров’я, який замінить на посаді Лукаша Шумовського.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Яцек Чапутович сьогодні, 20 серпня, подав заяву про відставку.

У МЗС прокоментували, що він і раніше заявляв, що після президентських виборів гарний час для зміни голови польської дипломатії, та висловив впевненість, що його наступник продовжить нинішню лінію.