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    У світі

    Польські ЗМІ назвали ймовірну кандидатуру нового глави МЗС

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    Збігнєв Рау є депутатом від правлячої партії&nbsp;&laquo;Право і справедливість&raquo;&nbsp; - Польські ЗМІ назвали ймовірну кандидатуру нового глави МЗС
    Збігнєв Рау є депутатом від правлячої партії «Право і справедливість» 

    Збігнев Рау - чинний голова комітету Сейму з закордонних справ, є першим у списку ймовірних кандидатів на нового главу польської дипломатії - ЗМІ

    Міністерство закордонних справ Польщі після відставки Яцека Чапутовича може очолити Збігнев Рау, чинний голова комітету Сейму з закордонних справ. Про це дізналися репортери польського RMF24.

    Згідно з цією інформацією, він є першим у списку ймовірних кандидатів на нового главу польської дипломатії. Збігнев Рау у спілкуванні не заперечив чуток, але й не підтвердив їх.

    Рау є депутатом від правлячої партії «Право і справедливість» та наразі очолює комітет Сейму із закордонних справ.

    Прем’єр Матеуш Моравецький раніше повідомив, що оголосить наступника Яцека Чапутовича до кінця тижня, найбільш імовірно - у п’ятницю.

    Тоді ж мають назвати і нового міністра охорони здоров’я, який замінить на посаді Лукаша Шумовського.

    Нагадаємо, глава МЗС Польщі Яцек Чапутович сьогодні, 20 серпня, подав заяву про відставку.

    У МЗС прокоментували, що він і раніше заявляв, що після президентських виборів гарний час для зміни голови польської дипломатії, та висловив впевненість, що його наступник продовжить нинішню лінію.

    МЗС ЗМІ Польща
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