Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загалом в Україні одужали 11 812 особи

Усього виявлено 26 514 випадки коронавірусної хвороби

Станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553).

Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).

Загалом одужали 11 812 особи, летальних випадків – 777.

Найбільше хворих виявлено у Києві (83), при цьому двоє людей у столиці померли від Covid-19.

Також 66 випадків зафіксовано у Чернівецькій області і 65 – на Львівщині, 52 – на Рівненщині.

Нагадаємо, станом на ранок 5 червня в Україні зафіксовано 553 нових випадки коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж учора (588).

Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків.

З 553 людей, що захворіли за останню добу, 30 дітей (вчора 38), 75 медпрацівників (вчора 103). Одужали – 330, померли – 15 (вчора 12).

Коронавірус в Україні

Всього 25964

Хворіють 13830

Одужали 11372

Померли 762

Копіювати код для вставки

Як повідомлялось, станом на ранок п’ятниці, 5 червня, у світі 6 639 092 осіб інфіковано Covid-19. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 391 249 осіб. У свою чергу, одужали 2 853 460 людей.