Президент Австрії порушив карантин, «втративши лік часу» у ресторані



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Александер ван дер Беллен разом із дружиною й друзями затримався в одному з ресторанів італійської кухні у центрі Відня після 23:00

В Австрії на час епідемії коронавірусу, ресторани й кафе мають зачинятися не пізніше 23:00

Президент Австрії Александер ван дер Беллен разом із дружиною й друзями затримався в одному з ресторанів італійської кухні у центрі Відня після 23:00, чим порушив умови карантину. Про це повідомляє австрійське видання Krone.

Зазначається, що згідно з правилами карантину, введеними в Австрії на час епідемії коронавірусу, ресторани й кафе мають зачинятися не пізніше 23:00. Закладам громадського харчування дозволили працювати з середини травня.

Видання поінформувало, що президент вибачився за перебування у ресторані після 23.00, сказавши, що «втратив лік часу» в розмові за столом.

«Мені щиро шкода. Це була помилка. Я пішов до ресторану вперше з часу карантину із двома друзями й дружиною. І в розмові ми втратили лік часу», - сказав президент.

Власник ресторану розповів Krone, що зачинив заклад до 23.00, але дозволив гостям, які не встигли довечеряти залишитися.

За порушення умов карантину власника ресторану можуть оштрафувати, але ван дер Беллен уже заявив, що готовий «взяти відповідальність», якщо через інцидент заклад матиме будь-які збитки.

Нагадаємо, раніше на собі коронавірусні обмеження відчула прем’єр-міністерка Нової Зеландії Джасинда Ардерн: її разом із нареченим Кларком Ґейфордом не пустили в ресторан, бо в ньому вже було забагато відвідувачів.

В Австрії станом на 25 травня понад 16500 людей хворіли чи хворіють коронавірусною хворобою, з них понад 15 тисяч вилікувалося й 640 померли.

До відома, у світі станом на понеділок, 25 травня, зафіксовано 5 408 301 випадки зараження коронавірусом. За добу інфікувалися 94 449 осіб, вилікувалися з початку пандемії 2 168 605 осіб (55 708 за добу), померли 345 064 осіб (2 917 за добу).

Найбільшими епіцентрами поширення коронавірусної інфекції є: Сполучені Штати Америки - 1 643 499 випадків зараження (20 829 за добу), Бразилія- 363 211 випадків (15 813 за добу) та Росія - 353 427 випадків.

Як повідомлялося, уряд запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня.

З 25 травня розпочався другий етап пом’якшення карантину.

Водночас, у МОЗ повідомляли, що з 22 травня три області Буковина, Волинь та Рівненщина не перейдуть до другого етапу виходу з карантину через реєстрацію великої кількості інфікованих коронавірусом. Відзначалося, що ці області повинні виходити з карантину у п'ять етапів, цей вихід відбуватиметься адаптивно, залежно від епідеміологічної ситуації в областях.

Коронавірус в Україні

Всього 21245

Хворіють 13388

Одужали 7234

Померли 623

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 25 травня підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 259 випадків.