У Росії за минулу добу зафіксували майже дев'ять тисяч нових випадків Covid-19



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загальна кількість померлих у РФ досягла 3 633 особи, за добу померли 92 людини

Всього з початку пандемії заразилися 353 427 росіян

У Росії станом на 25 травня зафіксували 8 946 нових випадків зараження коронавірусом. Всього з початку пандемії заразилися 353 427 росіян. Про це повідомляє стопкоронавирус.рф.

Зазначається, що загальна кількість померлих у РФ досягла 3 633 особи, за добу померли 92 людини проти 153 днем раніше.

Таким чином, у РФ вже майже два тижні кількість виявлених за добу випадків становить близько 9 тис. осіб, при цьому добове зростання склало 2,6%, як і днем раніше.

Найбільше хворих фіксують, як і раніше у Москві, де за останніми даними, заразилися 166 473 особи, з них вже одужали 53 586, померли 2 034. Наразі кількість активних випадків у столиці становить 110 853.

У Московській області виявили 831 випадків зараження, 374 - у Санкт-Петербурзі, 279 - у Свердловській області, 229 - у Нижньогородській області, 158 - у Ростовській області, 153 - в Астраханській області, 145 - у Красноярському краї, 126 - в Архангельській області, 116 - в Іркутській, 111 - у Тульській областях, 110 - у Дагестані, 108 - у Калузькій, 106 - у Брянській і 101 - в Ярославській областях.

До відома, у світі станом на понеділок, 25 травня, зафіксовано 5 408 301 випадки зараження коронавірусом. За добу інфікувалися 94 449 осіб, вилікувалися з початку пандемії 2 168 605 осіб (55 708 за добу), померли 345 064 осіб (2 917 за добу).

Найбільшими епіцентрами поширення коронавірусної інфекції є: Сполучені Штати Америки - 1 643 499 випадків зараження (20 829 за добу), Бразилія- 363 211 випадків (15 813 за добу) та Росія - 353 427 випадків.

Коронавірус в Україні

Всього 21245

Хворіють 13388

Одужали 7234

Померли 623

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 25 травня підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 259 випадків.