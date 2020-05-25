Хорватія відкрила туристичний сезон - 2020 після карантину



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У Хорватії у 2019 році провели свою відпустку близько 750 тис. громадян Чехії

До країни вже прибули перші туристи з Чехії, майже без затримок подолавши на автомобілях кордони Австрії та Словенії

У Хорватії туристична індустрія відновила роботу після карантинних обмежень, що діяли з березня. Про це в п'ятницю, 25 травня, повідомив заступник голови асоціації чеських туроператорів Ян Папеж.

За його словами, перші туристи з Чехії прибули в четвер, 21 травня, на автомашинах, майже без затримок подолавши кордони Австрії та Словенії.

«До місцевих морських пляжів у чехів з дому найкоротший шлях, тому саме з владою Загреба уряд Чехії почав переговори про відкриття туристичного сезону після завершення в обох країнах пандемії Covid-19», - повідомив Папеж.

У Хорватії у 2019 році провели свою відпустку близько 750 тис. громадян Чехії, роком раніше - понад 810 тис.

У схожій з Чехією ситуації, крім Хорватії, знаходяться інші сусідні невеликі країни, що загалом непогано пережили епідемію коронавірусу - Австрія, Словаччина, а також трохи віддалені Угорщина, Болгарія, Греція.

Практично всі вони вже відкрили або відкриють найближчим часом на паритетних засадах свої кордони, під час перетину яких потрібні лише підтвердження про транзит і ваучер про розміщення в пункті призначення.

Раніше повідомлялося, що Іспанія дозволить в'їзд іноземним туристам з липня. Іноземні туристи вже можуть планувати свої канікули в Іспанії, оголосив прем'єр Педро Санчес.

До відома, у світі станом на понеділок, 25 травня, зафіксовано 5 408 301 випадки зараження коронавірусом. За добу інфікувалися 94 449 осіб, вилікувалися з початку пандемії 2 168 605 осіб (55 708 за добу), померли 345 064 осіб (2 917 за добу).

Найбільшими епіцентрами поширення коронавірусної інфекції є: Сполучені Штати Америки - 1 643 499 випадків зараження (20 829 за добу), Бразилія- 363 211 випадків (15 813 за добу) та Росія - 353 427 випадків.

Як повідомлялося, уряд запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня.

З 25 травня розпочався другий етап пом’якшення карантину.

Водночас, у МОЗ повідомляли, що з 22 травня три області Буковина, Волинь та Рівненщина не перейдуть до другого етапу виходу з карантину через реєстрацію великої кількості інфікованих коронавірусом. Відзначалося, що ці області повинні виходити з карантину у п'ять етапів, цей вихід відбуватиметься адаптивно, залежно від епідеміологічної ситуації в областях.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 25 травня підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 259 випадків.