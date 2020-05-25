В Україні після вихідних зафіксували різкий спад захворювання на Covid-19 графіка



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Кількість заражених коронавірусом в Україні перевищила 21 тисячу

Станом на 9 ранку 25 травня в Україні зафіксовано 259 нових випадків коронавірусу. Це на 147 хворих менше, ніж днем раніше. Такі дані наводить РНБО.

Крім того, за минулу добу померли від інфекціїї ще шестеро людей, а загальна кількість жертв становить 623 людини. Одужавших (126) за минулу добу в десятки разів більше, ніж загиблих.

Зазначимо, що 24 травня в Україні було зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж 23 травня (432). Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.

Також нанадаємо, що 25 травня київське метро запрацювало після двомісячної перерви.

Коронавірус в Україні

Всього 21245

Хворіють 13388

Одужали 7234

Померли 623

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Зазначимо, що кількість хворих на Covid-19 у світі наближається до 5,5 млн.

Новим центром спалаху вірусу стала Бразилія – понад 363 тисяч випадків. Побороли хворобу майже 150 тисяч осіб, померли – більше 22 тисяч. За останню добу хворих на Covid-19 стало більше на 16 тисяч.



