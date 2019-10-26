Президент Чилі попросив уряд піти у відставку через протести
Піньєра має намір скасувати надзвичайний стан
Президент Чилі Себастьян Піньєра попросив міністрів подати у відставку, щоб здійснити перестановки в уряді на тлі протестів.
Про це він сказав у звернення, яке опублікував у Twitter.
«Я попросив всіх міністрів подати у відставку, щоб сформувати новий кабінет», – сказав президент Чілі.
[EN VIVO] https://t.co/4HpWGsPBUW— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) October 26, 2019
Крім того, президент Чилі має намір скасувати надзвичайний стан у всіх регіонах починаючи з неділі.
Як повідомлялося, президент Чилі Себастьян Піньєра скасував підвищення плати на проїзд на метро менш ніж через день після того, як запровадив надзвичайний стан у столиці країни Сантьяго – через заворушення, пов’язані зі зростанням цін на квитки.
Нагадаємо, у Чилі на нову акцію протесту, 25 жовтня, вийшли понад мільйон осіб. Активісти вимагали відставку президента Себастьяна Піньєра.