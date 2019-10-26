Президент Чилі попросив уряд піти у відставку через протести



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Президент Чилі Себастьян Піньєра

Піньєра має намір скасувати надзвичайний стан

Президент Чилі Себастьян Піньєра попросив міністрів подати у відставку, щоб здійснити перестановки в уряді на тлі протестів.

Про це він сказав у звернення, яке опублікував у Twitter.

«Я попросив всіх міністрів подати у відставку, щоб сформувати новий кабінет», – сказав президент Чілі.

Крім того, президент Чилі має намір скасувати надзвичайний стан у всіх регіонах починаючи з неділі.

Як повідомлялося, президент Чилі Себастьян Піньєра скасував підвищення плати на проїзд на метро менш ніж через день після того, як запровадив надзвичайний стан у столиці країни Сантьяго – через заворушення, пов’язані зі зростанням цін на квитки.

Нагадаємо, у Чилі на нову акцію протесту, 25 жовтня, вийшли понад мільйон осіб. Активісти вимагали відставку президента Себастьяна Піньєра.