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    У світі

    Президент Чилі попросив уряд піти у відставку через протести

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    Президент Чилі Себастьян Піньєра&nbsp; - Президент Чилі попросив уряд піти у відставку через протести
    Президент Чилі Себастьян Піньєра 

    Піньєра має намір скасувати надзвичайний стан

    Президент Чилі Себастьян Піньєра попросив міністрів подати у відставку, щоб здійснити перестановки в уряді на тлі протестів.

    Про це він сказав у звернення, яке опублікував у Twitter.

    «Я попросив всіх міністрів подати у відставку, щоб сформувати новий кабінет», – сказав президент Чілі.

    Крім того, президент Чилі має намір скасувати надзвичайний стан у всіх регіонах починаючи з неділі.

    Як повідомлялося, президент Чилі Себастьян Піньєра скасував підвищення плати на проїзд на метро менш ніж через день після того, як запровадив надзвичайний стан у столиці країни Сантьяго – через заворушення, пов’язані зі зростанням цін на квитки.

    Нагадаємо, у Чилі на нову акцію протесту, 25 жовтня, вийшли понад мільйон осіб. Активісти вимагали відставку президента Себастьяна Піньєра. 

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