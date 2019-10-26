Трамп частково відновив угоду з безмитної торгівлі з Україною



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Дональд Трамп заявив, що Україна досягла прогресу в захисті інтелектуальної власності

Рішення набуде чинності з 1 листопада 2019 року

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення повернути безмитний режим щодо низки товарів, вироблених в Україні.

Про це йдеться в указі, який опублікований на сайті Білого дому.

У грудні 2017 року Трамп призупинив безмитний режим для деяких товарів з України. Своє рішення він аргументував тим, що Україна недостатньо захищає інтелектуальні права.

У документі підкреслюється, що американська сторона ще раз розглянула угоду і факти, а також оцінила діючу ситуацію в Україні, і вирішила відновити режим безмитної торгівлі на ряд товарів.

«Україна домоглася прогресу в наданні адекватного та ефективного захисту прав інтелектуальної власності», - зазначає Трамп.

Згідно з постановою, це рішення набуде чинності з 1 листопада 2019 року.

В даний час невідомо, які саме товари були схвалені Трампом для безмитного режиму.