  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Трамп частково відновив угоду з безмитної торгівлі з Україною

    • Розсилка
    Дональд Трамп заявив, що Україна досягла прогресу в захисті інтелектуальної власності - Трамп частково відновив угоду з безмитної торгівлі з Україною
    Дональд Трамп заявив, що Україна досягла прогресу в захисті інтелектуальної власності

    Рішення набуде чинності з 1 листопада 2019 року

    Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення повернути безмитний режим щодо низки товарів, вироблених в Україні.

    Про це йдеться в указі, який опублікований на сайті Білого дому.

    У грудні 2017 року Трамп призупинив безмитний режим для деяких товарів з України. Своє рішення він аргументував тим, що Україна недостатньо захищає інтелектуальні права.

    У документі підкреслюється, що американська сторона ще раз розглянула угоду і факти, а також оцінила діючу ситуацію в Україні, і вирішила відновити режим безмитної торгівлі на ряд товарів.

    «Україна домоглася прогресу в наданні адекватного та ефективного захисту прав інтелектуальної власності», - зазначає Трамп.

    Згідно з постановою, це рішення набуде чинності з 1 листопада 2019 року.

    В даний час невідомо, які саме товари були схвалені Трампом для безмитного режиму.

    США торгівля Дональд Трамп Україна фінанси президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ