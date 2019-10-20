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    У світі

    Президент Чилі скасував підвищення плати за проїзд в метро через протести

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    Президент Чилі скасував підвищення плати за проїзд в метро через протести
    Фото: Global Look Press / Luis Vargas

    Керівництво метрополітену оголосило про припинення роботи у вихідні, 19 і 20 жовтня

    Президент Чилі Себастьян Піньєра скасував підвищення плати на проїзд на метро менш ніж через день після того, як запровадив надзвичайний стан у столиці країни Сантьяго – через заворушення, пов’язані зі зростанням цін на квитки.

    Про це повідомляє DW.

    «Я зі смиренням почув голос моїх співвітчизників», – заявив Піньєра.

    Між тим голова національної оборони генерал-майор Хав’єр Ітуррьягу дель Кампо розпорядився ввести в столиці комендантську годину у відповідь на безперервні «акти насильства».

    Цей захід набирає чинності вперше після падіння режиму диктатора Аугусто Піночета в 1990 році і діятиме мінімум у двох столичних районах і двох комунах з 22.00 суботи по 07.00 неділі за місцевим часом. За словами Ітуррьягу, 20 жовтня буде проведена нова оцінка ситуації у сфері правопорядку та ухвалене рішення щодо подальшої підтримки комендантської години або її скасування.

    Перші протестні акції проти підвищення цін на проїзд у метро з 800 до 830 песо (1,17 долара США) почалися в Сантьяго близько тижня тому. Спершу сотні школярів і студентів на знак протесту їздили без квитків, потім почалися демонстрації.

    Загалом через підпали були сильно пошкоджені 20 станцій. Керівництво метрополітену оцінює збитки в 700 тисяч доларів. За даними газети La Tercera, на станціях працювала велика кількість поліцейських, при цьому мінімум 156 з них отримали травми. В ході безладів затримали близько 180 осіб.

    Керівництво метрополітену оголосило про припинення роботи у вихідні, 19 і 20 жовтня. Очікується, що до 21 жовтня «серйозні пошкодження інфраструктури» будуть усунуті, після чого пасажири знову зможуть користуватися послугами підземки.

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