До Барселони не можна дістатися. Протести охопили передмістя



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У місті Манреза велелюдна акція проходить біля монастиря Монсеррат, який вважається символом боротьби за незалежність Каталонії Фото: Главком

Акції сепаратистів поки проходять значно спокійніше, ніж в попередні дні

Кілька тисяч прихильників незалежності Каталонії в суботу ввечері знову зібралися на акцію протесту у різних містах регіону.

Як повідомляють іспанські ЗМІ, дорогу демонстрантам у Барселоні перегородили п'ять машин правоохоронних органів. Безпосередньо біля будівлі поліції знаходяться 16 транспортних засобів.

Акції сепаратистів поки проходять значно спокійніше, ніж в попередні дні. Маніфестанти без зупинки скандують та демонструють плакати з політичними гаслами.

Натомість кореспондент «Главкома» зазначає, що заїхати у Барселону майже неможливо, оскільки передмістя також охопили масштабні протести.

Зокрема, у місті Манреза велелюдна акція проходить біля монастиря Монсеррат, який вважається символом боротьби за незалежність Каталонії.

Нагадаємо, у суботу лідер Каталонії закликав Мадрид до переговорів на тлі масових заворушень.

Як відомо, на п’ятий день від початку протестів у Барселоні знову відбулися жорстокі сутички демонстрантів з правоохоронцями.

Унаслідок масових протестів у Каталонії за допомогою до медиків звернулися 89 осіб, 60 з яких – у Барселоні.

18 жовтня у Барселоні та навколо міста були заблоковані основні транспортні шляхи внаслідок загального страйку та акцій протесту.

У п'ятницю масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони.

14 жовтня Верховний суд Іспанії виніс вироки дев'ятьом каталонським політикам, вони отримали від дев'яти до 13 років в'язниці. Це рішення викликало в Каталонії масові протести прихильників незалежності. Одночасно суд видав третій за рахунком ордер на затримання Пучдемона. Навесні 2019 року екс-президент Женералітету обрався до Європарламенту всупереч забороні Центральної виборчої комісії Іспанії.

Зазначимо також, що новий глава Каталонії виступив за новий референдум про незалежність.