Поліція Барселони стріляла у протестувальників гумовими кулями



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Сепаратисти підпалювали барикади, які потім прибули гасити пожежники

Розлючений натовп вдалося витіснити на чималу відстань від будівлі Національної поліції Каталонії

Поліція Барселони почала застосовувати спецзасоби для розгону радикально налаштованих протестувальників після того, як молодь накинулася на пожежний загін.

Про це повідомляє ITV.

Як і напередодні вночі, протестувальники продовжили зводити на вулицях поруч з будівлею Національної поліції Каталонії барикади з підручних засобів. Для будівництва загород в хід йдуть дошки, мішки з вуличних урн, сміття і навіть декоративні дерева.

Раніше в суботу сепаратисти вже підпалювали барикади, які потім прибули гасити пожежники. Однак незадовго до півночі за місцевим часом агресивні протестувальники з кулаками накинулися на співробітників пожежного загону, не даючи їм виконувати роботу.

Barcelona.

Los Mossos detienen a un individuo en Las Ramblas. pic.twitter.com/Hus39OQOJE — Antidisturbios (@FuerzasDelOrden) 19 октября 2019 г.

Після цього правоохоронці застосували проти мітингувальників травматичну зброю. Розлючений натовп вдалося витіснити на чималу відстань, пожежники змогли загасити вогонь, що палав посеред проїжджої частини.

Barcelona.

Los Mossos toman la barricada y la traspasan dispersando a los CDR. pic.twitter.com/450hUHfMee — Antidisturbios (@FuerzasDelOrden) 19 октября 2019 г.

Нагадаємо, до Барселони не можна дістатися. Протести охопили передмістя.

У суботу лідер Каталонії закликав Мадрид до переговорів на тлі масових заворушень.

Як відомо, на п’ятий день від початку протестів у Барселоні знову відбулися жорстокі сутички демонстрантів з правоохоронцями.

Унаслідок масових протестів у Каталонії за допомогою до медиків звернулися 89 осіб, 60 з яких – у Барселоні.

18 жовтня у Барселоні та навколо міста були заблоковані основні транспортні шляхи внаслідок загального страйку та акцій протесту.

У п'ятницю масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони.

14 жовтня Верховний суд Іспанії виніс вироки дев'ятьом каталонським політикам, вони отримали від дев'яти до 13 років в'язниці. Це рішення викликало в Каталонії масові протести прихильників незалежності. Одночасно суд видав третій за рахунком ордер на затримання Пучдемона. Навесні 2019 року екс-президент Женералітету обрався до Європарламенту всупереч забороні Центральної виборчої комісії Іспанії.

Зазначимо також, що новий глава Каталонії виступив за новий референдум про незалежність.