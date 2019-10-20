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    У світі

    Протести в Чилі переросли в заворушення: 300 осіб арештовано, майже 170 – поранено

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    Протести в Чилі - Протести в Чилі переросли в заворушення: 300 осіб арештовано, майже 170 – поранено
    Протести в Чилі
    Фото: Reuters/RG/TC

    Мітингувальники палять будівлі і транспортні засоби

    Щонайменше, півтори сотні правоохоронців отримали поранення внаслідок сутичок в Сантьяго, які переросли в масові заворушення з підпалом будівель та автівок.

    Про це йдеться в повідомленні американського телеканалу NBC News.

    «Те, що почалося як акція протесту, організовану студентами проти зростання цін на громадський транспорт, пізніше переросло в серйозні заворушення, внаслідок чого були підпалені будівлі та транспорті засоби», – зазначає телеканал. 

    На кадрах, знятих з місця подій видно, як вулиці Сантьяго заполонили люди в важкій амуніції із захисними щитами. Повідомляється про поранення понад 150 поліціянтів, а також арешти понад 300 мітингувальників. 

    Як повідомлялося, напередодні, в п’ятницю ввечері, президент Чилі Себастьян Піньєра оголосив надзвичайний стан у столиці, намагаючись обмежити акції протесту по всьому місту.

    Заворушення у Сантьяго почались після підвищення ціни на проїзд у метро у пікові години, яка зросла з 800 до 830 песо (1,17 долара США). Протягом усієї п’ятниці в кількох районах столиці стались сутички між протестувальниками та правоохоронцями. У різних частинах міста маніфестанти будували барикади та билися з поліцейськими, які використовували проти них водомети та сльозогінний газ.

    У ніч на суботу демонстранти підпалили будинки енергетичної компанії ENEL та відділення Банку Чилі в центрі міста, а також кидали «коктейлі Молотова» на станціях метро. 

    протест надзвичайний стан президент Чили
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