Президент Естонії пішла на самоізоляцію через контакт з хворим на Covid-19

Вона у вівторок, 1 грудня, спілкувалася з людиною, у якого пізніше підтвердили зараження Covid-19

Президент Естонії Керсті Кальюлайд знаходиться на самоізоляції. Про це Кальюлайд повідомила у Facebook.

«Я вважаюся контактною особою і тому має залишатися в самоізоляції, згідно з інструкціями департаменту здоров'я», – повідомила вона.

При цьому Кальюлайд додала, що вона відчуває себе добре, а тест на коронавірус, який вона здала сьогодні, виявився негативним.

Нагадаємо, 10 листопада Кальюлайд також йшла на карантин через контакт з хворим COVID-19.

До слова, 16 листопада, в Естонії набрати чинності нові обмеження через Covid-19.