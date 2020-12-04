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    У світі

    Президент Естонії пішла на самоізоляцію через контакт з хворим на Covid-19

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    Кальюлайд працюватиме дистанційно - Президент Естонії пішла на самоізоляцію через контакт з хворим на Covid-19
    Кальюлайд працюватиме дистанційно
    Фото: ERR

    Вона у вівторок, 1 грудня, спілкувалася з людиною, у якого пізніше підтвердили зараження Covid-19

    Президент Естонії Керсті Кальюлайд знаходиться на самоізоляції. Про це Кальюлайд повідомила у Facebook.

    «Я вважаюся контактною особою і тому має залишатися в самоізоляції, згідно з інструкціями департаменту здоров'я», – повідомила вона.

    При цьому Кальюлайд додала, що вона відчуває себе добре, а тест на коронавірус, який вона здала сьогодні, виявився негативним.

    Нагадаємо, 10 листопада Кальюлайд також йшла на карантин через контакт з хворим COVID-19.

    До слова, 16 листопада, в Естонії набрати чинності нові обмеження через Covid-19.

    Теги: Естонія Facebook президент коронавірус
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