Україна та Естонія підписали угоду про технічне та фінансове співробітництво

Також прем'єр-міністри країн обговорили поглиблення співпраці у торгово-економічній сфері та в галузі кібербезпеки

Україна та Естонія підписали міжурядову угоду про технічне та фінансове співробітництво. Про це повідомляє Кабінет міністрів.

Так, дія Угоди поширюватиметься на всі програми й проєкти технічної та фінансової допомоги, які реалізуються в Україні та фінансуються повністю або частково шляхом Естонської Республіки.

За словами Шмигаля, Угода покликана створити сприятливі рамки для подальшої співпраці та реалізації нових проєктів між Україною та Естонією.

«Цей документ закріпить наші добрі наміри, перспективи та пріоритети. Це буде один з історичних кроків для наших держав, який дасть нам можливість спільно рухатись уперед», – сказав очільник українського уряду.

Зі свого боку прем’єр-міністр Естонії наголосив, що після підписання цієї Угоди співпраця між Україною та Естонською Республікою вийде на новий рівень якості, і Естонія зможе надавати більш практичну допомогу Україні.

Також Шмигаль та Ратас обговорили поглиблення співпраці у торгово-економічній сфері та в галузі кібербезпеки.

«Україна прагне максимальної активізації українсько-естонського торговельно-економічного співробітництва, оскільки цей напрям має значний потенціал. Україна також зацікавлена в участі в ініціативі «Тримор’я» та розраховує на підтримку Естонської Республіки у цьому напрямі», – сказав прем’єр-міністр України.

Ще одним вектором розвитку двосторонньої співпраці може стати співробітництво в енергетиці:

«Перспективним є започаткування діалогу щодо співробітництва у сфері виробництва та використання зеленого водню, зокрема в транспортній та промисловій сферах», – зазначив Денис Шмигаль.

Як зазначається, Юрі Ратас відзначив, що Україна – одна з найбільш вагомих партнерів для Естонії та Естонська Республіка зацікавлена в посиленні співпраці з Україною у сфері освіти, спорту та реформи державного управління.

Нагадаємо, що прем'єр Ізраїлю привітав запуск зони вільної торгівлі з Україною з 1 січня.