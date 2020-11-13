Естонія посилює карантин через Covid-19

Обмеження почнуть діяти з 16 листопада

Уряд Естонії з понеділка, 16 листопада посилює карантинні обмеження через поширення коронавірусу. Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що в країні буде дозволено відвідувачам магазинів і торгових центрів пересуватися максимум по двоє і при дотриманні дистанції в два метри з іншими людьми.

«Обмеження не поширюються на сім'ї, персонал і місця надання послуг: аптеки, банки, салони краси і т. д», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що у закладах громадського харчування, розважальних і культурних установах (театри, кінотеатри, нічні клуби) дозволено збиратися групами до 10 осіб. «Відстань між групами повинна бути не менше двох метрів. При цьому обмеження не діють, якщо люди сидять в залі театру або кіно», – уточнюють в уряді.

Також в країні всі розважальні заклади і громадського харчування повинні бути закриті з півночі і до 6.00, але продаж їжі на винос дозволений.

В Естонії за останні дні зафіксовано різке зростання захворюваності. За 11 листопада в країні виявили 374 випадку Covid-19, при цьому захворюваність за останні 14 днів на 100 тисяч населення склав 166. Місяць тому цей показник був 43, а на початку серпня – 1.

До слова, наприкінці жовтня країни Балтії почали фіксувати нові «коронавірусні» рекорди.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що треба вакцинувати 70% населення світу, щоб гарантувати закінчення пандемії коронавірусної хвороби.

До слова, у світі станом на 13 листопада коронавірусом заразилися вже 53 092 605 людини. Від початку пандемії одужало 37 213 411 особи, а кількість померлих зросла до 1,299,409 людей.