В Естонії вступили в силу нові обмеження через Covid-19

Уряд рекомендує всім працівникам за можливості працювати віддалено

Уряд Естонії посилив карантинні правила в країні через поширення коронавірусу.

Про це в понеділок, 16 листопада, повідомляє Delfi.

Уряд рекомендує всім працівникам за можливості працювати віддалено і відмовитися від спільних заходів, зокрема від різдвяних вечірок на роботі.

Так, відсьогодні відвідувачам магазинів і торгових центрів дозволено пересуватися максимум вдвох і при дотриманні дистанції в два метри з іншими людьми. Обмеження не поширюються на сім'ї, персонал і місця надання послуг – аптеки, банки, салони краси і т.д.

У закладах громадського харчування, розважальних і культурних установах (театри, кінотеатри, нічні клуби) дозволено збиратися групами до 10 осіб. Відстань між групами повинна бути не менше двох метрів. При цьому обмеження не діють, якщо люди сидять в залі театру або кіно.

Заходи з посадочними місцями дозволено проводити при не більше ніж 50% заповнюваності. Максимальна кількість учасників не повинна перевищувати 750 осіб.

Також в країні всі розважальні заклади та заклади громадського харчування повинні бути закриті з півночі і до 6 ранку. Продаж їжі на винос дозволена.

Режим надзвичайного стану діяв в Естонії у зв'язку з пандемією з 13 березня до 17 травня. Загальна кількість інфікованих в країні досягла 7 637, помер 81 пацієнт.

До слова, наприкінці жовтня країни Балтії почали фіксувати нові «коронавірусні» рекорди.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що треба вакцинувати 70% населення світу, щоб гарантувати закінчення пандемії коронавірусної хвороби.

До слова, в Україні за добу 14 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10681 людини. Це на 1843 особи менше, ніж у попередній день (12524).

Коронавірус в Україні

Всього 535857

Хворіють 284810

Одужали 241444

Померли 9603

Копіювати код для вставки

Загалом від початку пандемії станом на ранок 15 листопада в країні, захворіло – 535857 осіб, одужало – 241444 осіб, летальних випадків – 9603, проведено ПЛР-тестувань – 3912966.