Президент Казахстану планує оголосити про відставку уряду – ЗМІ

Токаєв пообіцяв казахстанцям знизити ціну на газ, однак щодо уряду поки заяв не було

У країні увечері 4 січня сталися сутички та силове протистояння між учасниками протестів та поліцією

Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв сьогодні вранці, 5 січня, нібито планує оголосити про відставку уряду. Це було однією з вимог протестувальників. Про це повідомляє Zakon.kz.

У своєму зверненні президент Казахстану закликав учасників протестів «не слідувати закликам деструктивних осіб». Він не пояснив, кого саме відносить до таких осіб, але зазначив, що вони зацікавлені «у підриві стабільності та єдності нашого суспільства».

Тим часом у Казахстані загострилася ситуація через протести, що спалахнули через різке подорожчання скрапленого газу, зокрема, відбулися сутички протестувальників з силовиками.

Президент ввів надзвичайний стан через протести в Алмати. Також режим надзвичайного стану був введений в Мангістауській області.

Надзвичайний стан діятиме з 5 по 19 січня.

Почалися затримання протестувальників. Правоохоронці в Алмати застосували силу.

Доступ до Інтернету та мобільні мережі заблоковані.

Нагадаємо, у Казахстані четвертий день поспіль тривають масові протести, викликані зростанням цін на скраплений газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. Протестувальники закликають до зниження ціни на газ, відставки уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Як пише Радіо Азаттык, протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. В Актау протестувальники встановили намети та юрту. 3 січня на площі міста вийшли близько шести тисяч людей, у тому числі жінки та діти.

Людей, які виходять на протести в різних містах країни, виражають солідарність із жанаозенцями, затримують. Серія затримань пройшла у вівторок в Алмати, Шимкенті та Нур-Султані. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.