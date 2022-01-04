«Газові» протести у Казахстані: сутички з поліцією, вимкнений зв'язок та заблоковані соцмережі (фото, відео)

У Алмати сталися зіткнення мітингарів із правоохоронцями, лунали вибухи

У Казахстані загострилася ситуація через протести, що спалахнули через різке подорожчання скрапленого газу, зокрема, відбулися сутички протестувальників з силовиками. Про це інформує агенція AKIpress.

Біля «Халик Арени» в Алмати зібралося щонайменше 2 тис. демонстрантів. Почалися затримання протестувальників. Перед цим протестувальники зіткнулися з поліцейськими.

В Алмати на проспекті Республіки протестувальники почали громити поліцейські автомобілі. При цьому правоохоронці розпилили сльозогінний газ. Над площею стоїть густий дим.

На площади Республики в Алматы силовики применили светозвуковые гранаты.



В район стянуты водометы, выставлены заслоны. pic.twitter.com/LKrZ93TTbX — 10 апреля (@buch10_04) January 4, 2022

Також в район проспекту стягнуті водомети.

На площади Республики в Алматы применен слезоточивый газ. pic.twitter.com/NiEkapfbha — М.В.М. (@F9RDegacoItONHY) January 4, 2022

Доступ до Інтернету та месенджерів обмежено. У Казахстані наразі заблоковані Telegram, WhatsApp та Signal. Близько 22:00 вони стали недоступними місцевим користувачам.

Раніше повідомлялося про проблеми з мобільним зв'язком біля «Алмати Арени», де збираються протестувальники.

Крім того, редакторку казахської служби Радіо Свобода Дархана Умірбекова затримали в столиці країни Нур-Султані 4 січня поліцією на демонстрації. Це сталося через кілька годин після того, як правоохоронці без пояснення причин затримали на дві години Касима Аманжола – виконувача обов’язків керівника служби.

Кілька годин тому у своєму зверненні президент Казахстану закликав учасників протестів «не слідувати закликам деструктивних осіб». Він не пояснив, кого саме відносить до таких осіб, але зазначив, що вони зацікавлені «у підриві стабільності та єдності нашого суспільства».

Нагадаємо, у Казахстані третій день поспіль тривають масові протести, викликані зростанням цін на скраплений газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. Протестувальники закликають до зниження ціни на заг, відставки уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Як пише Радіо Азаттык, протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. В Актау протестувальники встановили намети та юрту. 3 січня на площі міста вийшли близько шести тисяч людей, у тому числі жінки та діти.

Людей, які виходять на протести в різних містах країни, виражають солідарність із жанаозенцями, затримують. Серія затримань пройшла у вівторок в Алмати, Шимкенті та Нур-Султані. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.