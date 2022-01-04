Президент Казахстану закликав учасників протестів «не слідувати закликам деструктивних осіб»

У Жанаозені люди вимагають відставки уряду

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав учасників протестів, що розпочалися в Мангістауській області 2 січня і охоплюють інші міста та регіони країни, «не слідувати закликам деструктивних осіб». Він не пояснив, кого саме відносить до таких осіб, але зазначив, що вони зацікавлені «у підриві стабільності та єдності нашого суспільства». Про це пише azattyq.

У повідомленні в Twitter Токаєв увечері 4 січня написав, що вимоги протестувальників соціально-економічного характеру будуть розглянуті окремо, зокрема під час робочої наради в Нур-Султані у середу. Раніше прессекретар Токаєва повідомив, що президент проведе 5 січня нараду «з членами уряду, співробітниками своєї адміністрації та представниками інших зацікавлених органів із питань соціально-економічної ситуації в країні».

Токаєв зазначив у Twitter, що ціни на скраплений газ у Мангістауській області опустяться до 50 тенге за літр. Цю вимогу висували жителі Жанаозена, які вийшли 2 січня, пізніше жанаозенців підтримали в селах регіону та в адміністративному центрі області, місті Актау, а потім – в інших регіонах. Напередодні в міністерстві енергетики називали таке зниження – зі 120 до 50 тенге – неможливим через економічні причини, підвищення попиту на скраплений газ.

Незважаючи на оголошене владою рішення про зниження цін на газ, близько трьох тисяч людей у Жанаозені продовжують стояти на площі, вимагаючи відставки уряду. Звучать й інші вимоги політичного характеру, – зокрема, про виборність акімів, звільнення з політики колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Людей, які виходять на протести в різних містах країни, виражають солідарність із жанаозенцями, затримують. Серія затримань пройшла у вівторок в Алмати, Шимкенті та Нур-Султані. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.

Нагадаємо, у Казахстані третій день поспіль тривають масові протести, викликані зростанням цін на скраплений газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. Протестувальники закликають до зниження ціни на заг, відставки уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Як пише Радіо Азаттык, протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. В Актау протестувальники встановили намети та юрту. 3 січня на площі міста вийшли близько 6 тисяч людей, у тому числі жінки та діти.

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