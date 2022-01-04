Казахстан охопили масові протести: в небо підняли авіацію, демонстрантів затримують

На тлі «газових» протестів в Актау перекинули військову авіацію та стягнули безліч силовиків

У казахському місті Актау на тлі подорожчання газу почалися масштабні протести. У місто стягнули силовиків та авіацію і вже були перші сутички між силовиками та мітингувальниками. Про це повідомляє казахська агенція «КазТаг».

Відомо, що причиною виходу громадян на протести стало суттєве подорожчання газу. З 1 січня влада Мангістауської області підвищила ціну на скраплений газ з 60 тенге до 120 тенге за літр (з 4 до 8 грн). Жителі кількох міст – Жанаозен, Курик, Акшукур – наступного дня після підвищення ціни, 2 січня, вийшли на протести. Найбільший із них був у Актау, де на центральну площу міста вийшло понад тисячу людей. Мітингувальники вимагали повернути колишню ціну на газ і жодні компроміси у вигляді зниження ціни до 85-90 тенге за літр не погоджувалися.

У вівторок, 4 січня, до протестів приєдналися Алмати. Там перекрили площу Республіки та найближчі вулиці.

На інцидент відреагував уряд Казахстану. Зокрема, на сайті прем'єр-міністра республіки з'явилося повідомлення про те, що уряд планує вжити заходів щодо врегулювання цін на газ в області та навіть почати щодо власників АЗС розслідування щодо цінової змови.

На тлі «газових» протестів в Актау перекинули військову авіацію та стягнули безліч силовиків. Місцеві ЗМІ повідомили про те, що у місті приземлилися два літаки військово-транспортної авіації та туди насувається авіація.

«У районі Жетибаю їде автобус з бійцями Національної гвардії, на власні очі бачив їх – на автомашині «Урал», – наводять ЗМІ повідомлення, поширене серед протестувальників 3 січня.

Ближче до півночі 3 січня в Актау відбулися перші сутички між поліцією та мітингувальниками. Співробітники правоохоронних органів взяли в оточення групу людей на міській площі. У відповідь лунали свист та крики.

Також у Нур-Султані та Шимкенті пройшли затримання учасників протестних акцій, які вимагали зупинити зростання цін на газ, повідомляє «Радіо Азаттик».

Зазначається, що у вівторок, 4 січня, казахстанська поліція затримала у столиці щонайменше трьох людей, які вийшли на акцію до міської адміністрації. За даними журналістів, мітингувальники виступили на підтримку аналогічних «газових» протестів у місті Жанаозен та паралельно з цим вимагали вирішити житлове питання.

При цьому одна з учасниць акції скандувала «Шал, кет!» («Старий, йди!»), вимагаючи відставки першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва з політики.

Напередодні у Казахстані поліція застосувала силу до учасників «газових» протестів.