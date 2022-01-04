Токаєв ввів надзвичайний стан у частині Казахстану: протестувальники пішли в атаку (фото)

НС запроваджено в Алмати і в «вогнищі» протестів

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів надзвичайний стан через протести в Алмати. Також режим НС був введений в Мангістауській області. Про це повідомляє Vласть.

Надзвичайний стан діятиме з 5 по 19 січня.

«У зв'язку із загостренням ситуації з метою забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян глава держави Касим-Жомарт Токаєв підписав укази про введення надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 5 січня з 01 години 30 хвилин на термін до 00 годин 00 хвилин 19 січня 2022 року», – йдеться в указі Токаєва.

Кілька годин тому у своєму зверненні президент Казахстану закликав учасників протестів «не слідувати закликам деструктивних осіб». Він не пояснив, кого саме відносить до таких осіб, але зазначив, що вони зацікавлені «у підриві стабільності та єдності нашого суспільства».

Тим часом у Казахстані загострилася ситуація через протести, що спалахнули через різке подорожчання скрапленого газу, зокрема, відбулися сутички протестувальників з силовиками.

Почалися затримання протестувальників. Правоохоронці в Алмати застосували силу.

Доступ до Інтернету та мобільні мережі заблоковані.

Нагадаємо, у Казахстані третій день поспіль тривають масові протести, викликані зростанням цін на скраплений газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. Протестувальники закликають до зниження ціни на заг, відставки уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Як пише Радіо Азаттык, протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. В Актау протестувальники встановили намети та юрту. 3 січня на площі міста вийшли близько шести тисяч людей, у тому числі жінки та діти.

Людей, які виходять на протести в різних містах країни, виражають солідарність із жанаозенцями, затримують. Серія затримань пройшла у вівторок в Алмати, Шимкенті та Нур-Султані. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.







