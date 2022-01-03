У Казахстані поліція застосувала силу до учасників «газових» протестів

Люди на вулицях влаштували демонстрації проти підвищення цін на газ

У казахстанському Актау, де тривають акції протесту проти підвищення цін на газ для автотранспорту, поліція почала вживати заходів до демонстрантів. Як повідомляє Казахстанське телеграфне агентство (КазТАГ), поліцейські взялися один з одним за руки та почали відтісняти натовп.

Протестувальники перекрили дорогу з боку аеропорту Актау, де, за даними очевидців, 3 січня приземлилися два військово-транспортні літаки.

Протести в Казахстані розпочалися вранці 2 січня у Жанаозені та інших населених пунктах Мангістауської області. Автомобілісти вимагали знизити вартість зрідженого газу, що різко збільшилася з 60 до 120 тенге (приблизно з 3,76 до 7,53 грн) за літр.

У ситуацію втрутився президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який доручив уряду розібратися у ситуації; Кабмін у свою чергу звітував про створення урядової комісії та повідомив, що власники АЗС Мангістауської області знизили ціни на пальне до 85-90 тенге за літр.

Також щодо власників заправок розпочато розслідування щодо цінової змови. Вжиті заходи не влаштували протестувальників.

В Актау демонстранти вимагали відставки уряду республіки.

На тлі стихійних мітингів у Мангістауській області було посилено заходи безпеки в інших містах республіки, зокрема, в Алма-Аті.