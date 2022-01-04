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    Протести у Казахстані: влада обіцяє зменшити ціну на газ

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    У Казахстані третій день поспіль тривають масові протести - Протести у Казахстані: влада обіцяє зменшити ціну на газ
    У Казахстані третій день поспіль тривають масові протести
    фото: primeminister.kz

    Протестувальники не мають наміру припиняти мітинги, оскільки зниження ціни на газ було «одною з вимог»

    Урядова комісія пообіцяла протестувальникам у місті Актау, що заході Казахстану, знизити ціну на газ до 50 тенге за літр. Також влада гарантувала не притягувати учасників акцій до відповідальності. Про це повідомляє пресслужба глави уряду Казахстану.

    «Урядова комісія зустрілася з активістами, які зібралися на площі Інтимак у місті Актау. На зустрічі озвучено рішення, прийняті в ході переговорів з ініціативною групою міста Актау, а саме щодо зниження вартості зрідженого газу та встановлення ціни в 50 тенге за літр у Мангістауській області в рамках соціальної відповідальності АТ НК «Азмунайгаз», – йдеться в повідомленні.

    Водночас, протестувальники в Актау заявили Радио Азаттык, що не мають наміру припиняти мітинги, оскільки зниження ціни на газ було «одною з вимог». За деякими даними, на площі в Актау зібралося близько 10 тисяч людей. Вони вимагають дати їм роботу, підвищити рівень життя населення. Звучать також вимоги щодо зміни влади. Деякі вимагають звільнити політв'язнів.

    Нагадаємо, у Казахстані третій день поспіль тривають масові протести, викликані зростанням цін на скраплений газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. Протестувальники закликають до зниження ціни на заг, відставки уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

    Як пише Радіо Азаттык, протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. В Актау протестувальники встановили намети та юрту. 3 січня на площі міста вийшли близько 6 тисяч людей, у тому числі жінки та діти.

    У відповідь на протести президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв опублікував твіт із заявою, що урядова комісія «почали роботу» в Актау, а демонстранти «мають бути готові до діалогу».

    Теги: газ Казахстан ціни протест Касим-Жомарт Токаєв
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    Протести у Казахстані: влада обіцяє зменшити ціну на газ