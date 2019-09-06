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    У світі

    Президент Литви підтримав продовження термінів Brexit

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    <p>Brexit без угоди може уповільнити економічне зростання Литви</p> - Президент Литви підтримав продовження термінів Brexit

    Brexit без угоди може уповільнити економічне зростання Литви

    Науседа вважає найгіршою альтернативою Brexit без угоди

    Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підтримав би нове продовження термінів Brexit.

    Про це повідомляє Delfi.

    «Я вважаю, що це не найгірша альтернатива (продовжити термін). Найгіршою альтернативою, на моє глибоке переконання, є Brexit без угоди», - сказав він.

    За словами президента, «якщо це вимагає більше часу, але все ж призведе до Brexit угоди, то це одна з найпривабливіших альтернатив».

    Гітанас Науседа зазначив, що Brexit без угоди може уповільнити економічне зростання Литви.

    До слова, у четвер прем’єр Британі Боріс Джонсон заявив, що швидше «помре у канаві», ніж відтермінує Brexit.

    Напередодні парламент Великобританії проголосував проти проведення дострокових загальних виборів 15 жовтня, тобто за два тижні до можливого виходу з ЄС.

    Пропозицію про проведення виборів вніс прем'єрміністр Боріс Джонсон після того, як депутати прийняли законопроєкт, який блокує «жорсткий» Brexit.

    Відзначимо, що вже 9 вересня Джонсон планує призупинити роботу парламенту до 14 жовтня.

    Раніше повідомлялося, що у Великобританії по всій країні почалися акції протесту проти рішення Боріса Джонсона призупинити роботу парламенту напередодні Brexit.

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