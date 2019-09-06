Джонсон заявив, що швидше «помре у канаві», ніж відтермінує Brexit



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Прем'єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон

Джонсон відмовився сказати, чи піде у відставку, якщо відтермінування Brexit все ж відбудеться

Прем'єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що Британія має залишити Євросоюз 31 жовтня за будь-яких обставин, і він не проситиме ЄС відтермінувати Brexit.

Про це повідомляє BBC.

«Боріс Джонсон заявив, що швидке помре у канаві, ніж проситиме ЄС відтермінувати Brexit після 31 жовтня», - йдеться у повідомленні.

Водночас, Джонсон відмовився сказати, чи піде у відставку, якщо відтермінування Brexit все ж відбудеться.

Він заявив, що готовий вийти з ЄС без угоди, але лейбористи прагнуть не допустити такого розвитку подій.

Напередодні парламент Великобританії проголосував проти проведення дострокових загальних виборів 15 жовтня, тобто за два тижні до можливого виходу з ЄС.

Пропозицію про проведення виборів вніс прем'єрміністр Боріс Джонсон після того, як депутати прийняли законопроєкт, який блокує «жорсткий» Brexit.

Відзначимо, що вже 9 вересня Джонсон планує призупинити роботу парламенту до 14 жовтня.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії по всій країні почалися акції протесту проти рішення Боріса Джонсона призупинити роботу парламенту напередодні Brexit.