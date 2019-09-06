  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Джонсон заявив, що швидше «помре у канаві», ніж відтермінує Brexit

    • Розсилка
    Прем'єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон&nbsp; - Джонсон заявив, що швидше «помре у канаві», ніж відтермінує Brexit
    Прем'єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон 

    Джонсон відмовився сказати, чи піде у відставку, якщо відтермінування Brexit все ж відбудеться

    Прем'єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що Британія має залишити Євросоюз 31 жовтня за будь-яких обставин, і він не проситиме ЄС відтермінувати Brexit.

    Про це повідомляє BBC.

    «Боріс Джонсон заявив, що швидке помре у канаві, ніж проситиме ЄС відтермінувати Brexit після 31 жовтня», - йдеться у повідомленні.

    Водночас, Джонсон відмовився сказати, чи піде у відставку, якщо відтермінування Brexit все ж відбудеться.

    Він заявив, що готовий вийти з ЄС без угоди, але лейбористи прагнуть не допустити такого розвитку подій.

    Напередодні парламент Великобританії проголосував проти проведення дострокових загальних виборів 15 жовтня, тобто за два тижні до можливого виходу з ЄС.

    Пропозицію про проведення виборів вніс прем'єрміністр Боріс Джонсон після того, як депутати прийняли законопроєкт, який блокує «жорсткий» Brexit.

    Відзначимо, що вже 9 вересня Джонсон планує призупинити роботу парламенту до 14 жовтня.

    Раніше повідомлялося, що у Великобританії по всій країні почалися акції протесту проти рішення Боріса Джонсона призупинити роботу парламенту напередодні Brexit.

    Читайте також
    ЄС відставка Brexit політика парламент Боріс Джонсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ