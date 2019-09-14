Президент США підбирає кандидатів на посаду помічника з нацбезпеки



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Президент США Дональд Трамп

Кандидатуру О’Брайєна схвалює держсекретар США Майкл Помпео

В межах пошуку кандидатів на місце нового помічника з національної безпеки президент Сполучених Штатів Дональд Трампв п’ятницю, 13 вересня 2019 року, розмовляв зі спецпредставником США у справах заручників Робертом О’Брайєном.

Про це з посиланням на власні джерела повідомила газета Washington Post.

За її інформацією, у Вашингтоні О’Брайєна вважають «безпечним вибором», з огляду на його гарні стосунки з колегами як в Держдепартаменті, так і в Пентагоні. «Ввічливі манери» О’Брайєна, на думку посадовців, будуть контрастувати з поведінкою Джона Болтона, який раніше обіймав посаду радника Трампа з нацбезпеки.

«У Білому домі хочуть мати командного гравця», – заявив один з джерел зі співбесідників видання.

Як зазначає газета, кандидатуру О’Брайєна схвалює держсекретар США Майкл Помпео. Його підтримкою в цьому питанні також користуються помічник голови Комітету начальників штабів Збройних сил США Ріккі Уодделл і спецпредставник США по Ірану Брайан Хук. Однак щодо кандидатури останнього в Вашингтоні, за даними видання, виникли розбіжності – деякі офіційні особи в ході обговорень під сумнів його лояльність стосовно Трампа. При цьому в ході недавньої зустрічі з президентом на бік Хука встав старший радник і зять Трампа Джаред Кушнер.

Серед інших претендентів на місце Болтона Washington Post називає радника з нацбезпеки віце-президента США Майкла Пенса Кіта Келлогга, спецпредставника США по КНДР Стівена Бігена і посла США в Німеччині Річарда Гренелла.

З Гренеллом Трамп, як очікується, зустрінеться в суботу. Однак, як зазначає Washington Post, Гренелл раніше конфліктував з Помпео та іншими представниками американського зовнішньополітичного відомства через те, що «широко тлумачив свої обов’язки» глави дипмісії в Берліні, а також не завжди координував свої дії з іншими послами США в країнах Європи.

Сам Трамп в четвер заявляв, що на місце його радника з питань нацбезпеки розглядаються 15 кандидатур. За словами американського лідера, «цю роботу хоче багато хто». Господар Білого дому також виключив можливість призначення на цю посаду Помпео.

Раніше Трамп повідомив про звільнення свого радника з національної безпеки Джона Болтона.