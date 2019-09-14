Розвідка США вказує на причетність Кремля щодо вбивства чеченця в Берліні



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Фото: DW

Громадянина Грузії, етнічного чеченця Зелімхана Хангошвілі вбили 23 серпня в парку в центрі Берліна

Американські спецслужби стверджують, що знайшли свідчення причетності російських спецслужб до вбивства чеченського командира в Берліні.

Про це повідомляє DW.

40-річного громадянина Грузії, етнічного чеченця Зелімхана Хангошвілі вбили 23 серпня в парку Кляйнер Тіргартен в центрі Берліна. Свідки повідомили, що вбивця наблизився до чоловіка на велосипеді й двічі вистрілив йому в голову, а потім швидко поїхав.

Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках і розшукувався в Росії за звинуваченням у тероризмі. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Чоловік виїхав до Німеччини, переживши спробу замаху в столиці Грузії Тбілісі в 2015 році.

Незабаром після стрілянини у Берліні поліція знайшла підозрюваного росіянина, який викинув в річку велосипед, пістолет та інші докази.

Кремль заявив, що вбивство не мало нічого спільного з російською державою або її офіційними відомствами.

Влада Росії досі не підтверджує, чи є російським громадянином підозрювана особа. Інформація про чоловіка, який перебуває в слідчому ізоляторі, уточнюється по дипломатичних каналах, підтвердили в прокуратурі Берліна і в посольстві РФ в Німеччині.

Паспорт передбачуваного кілера виписаний на ім’я Вадима Андрійовича Соколова, який народився в 1970 році в Іркутську. Але слідчі впевнені, що це не справжнє ім’я передбачуваного вбивці Хангошвілі.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що розвідка США встановила справжнє ім’я і деякі деталі біографії затриманого. 48-річний росіянин, за даними американських спецслужб, працював в структурах МВС РФ, а на початку нульових років був засуджений у справі про замовне вбивство. Незадовго до поїздки в ЄС його, нібито, випустили на свободу.

Передбачувана наявність тюремного досвіду у «Соколова» підтверджується враженнями його берлінських охоронців. «Зразковий в’язень», – зауважили в прокуратурі Берліна.

Неофіційно слідчі називають замовне вбивство головною версією злочину. Сам обвинувачений у вбивстві Хангошвілі відповідати на питання відмовився.

США вважають замовником вбивства Росію і впевнені, що виконавець отримав паспорт на ім’я Соколова за сприяння влади.

Нагадаємо, у 2017 році розвідка США таємно вивезла з Росії одного з своїх найбільш цінних агентів, який працював в російському уряді.