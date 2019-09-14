Командувач повітряних сил США у Європі розповів про успішну взаємодію з Україною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

США бачать потенціал до посилення взаємодії з Україною, а також можливості «розбудови побратимських стосунків на рівні пілотів, культури спільної взаємодії»

Повітряні сили України та США успішно розвивають взаємодію, що важливо для тривалої співпраці, а українські та американські пілоти стають побратимами.

Про це заявив у п’ятницю на брифінгу у Нью-Йорку генерал-лейтенант Джеффрі Гарріджіан, командувач повітряними силами США у Європі.

«Історія нашої співпраці з українськими повітряними силами дуже хороша. Зокрема, торік (на тренуваннях «Чисте небо» - ред.). Завдяки їй, ми мали можливість розвинути стосунки, необхідні для тривалої співпраці», - пояснив генерал.

За його словами, США бачать потенціал до посилення взаємодії з Україною, а також можливості «розбудови побратимських стосунків на рівні пілотів, культури спільної взаємодії». На його думку, все це надзвичайно важливо для США у майбутньому.

Він також зазначив, що після окупації Криму у 2014 році, весь театр потенційних бойових дій у Східній Європі змінився, і повітряні сили США були змушені суттєво переглянути свої підходи у регіоні.

«Безперечно, 2014 рік став для нас критичною точкою, внаслідок якої ми змогли переглянути нашу позицію, наше позиціювання, наш операційний простір на цьому театрі дій. Після перегляду наших підходів - ви могли переконатися за останні кілька років - ми були змушені переглянути, де і як ми розташовані», - розповів він.

На думку генерала Гарріджіана, повітряні сили США мають бути переконаними, що отримують правильні сигнали та попередження та здатні надавати відповідну ситуації підтримку своїм партнерам.

Джерело: Укрінформ