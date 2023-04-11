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Президент США скасував режим надзвичайної ситуації в країні: деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Президент США скасував режим надзвичайної ситуації в країні: деталі
Режим надзвичайної ситуації у США на тлі епідемії коронавірусу запровадив у березні 2020 року 45-й президент Дональд Трамп.
фото з відкритих джерел

Джо Байден скасував режим надзвичайної ситуації, який через епідемію коронавірусу було запроваджено у Штатах понад 3 роки тому

Президент США Джо Байден скасував режим надзвичайної ситуації, який через епідемію коронавірусу було запроваджено у Штатах понад 3 роки тому. Відповідну інформацію опублікували насайті Білого дому.

У понеділок, 10 квітня, президент підписав закон, який припиняє дію режиму надзвичайної ситуації національного масштабу, пов'язаного з пандемією COVID-19.

Режим надзвичайної ситуації у США на тлі епідемії коронавірусу запровадив у березні 2020 року 45-й президент Дональд Трамп.

Раніше повідомлялося, що в Україні можливе чергове збільшення захворюваності на Covid-19, зокрема через властивість штаму «Кракен» швидко поширюватися і низьке охоплення щепленнями проти коронавірусу.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США одноголосно підтримала пропозицію розсекретити дані американської розвідки про походження Соvid-19.

Директор ФБР Крістофер Рей розповів телеканалу Fox News, що причиною пандемії Covid-19 став витік із лабораторії в Ухані. За його словами, у відомстві дана версія розглядається як основна. Він додав, що китайський уряд перешкоджає встановленню причин пандемії.

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