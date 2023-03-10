У США розсекретять справжню причину появи Соvid-19

У США досі немає спільної думки про походження Соvid-19

Палата представників Конгресу США одноголосно підтримала пропозицію розсекретити дані американської розвідки про походження Соvid-19. Про це пише агенство AP. Відповідний законопроект схвалили 419 депутатів.

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У законопроекті йдеться про розвіддані про Уханьський інститут вірусології. Ці дані вказують на «можливі зв'язки» між проведеними дослідженнями та спалахом Соvid-19, зазначає агентство. У США немає єдиної думки про походження коронавірусу, чи це сталося в результаті лабораторного інциденту або з'явилося природним чином. Деякі експерти схиляються до того, що справжню причину виникнення можна і не дізнатися зовсім.

Раніше у березні директор ФБР Крістофер Рей повторив версію виникнення Соvid-19 внаслідок лабораторного інциденту в Ухані. У Китаї таку нагоду заперечують і нагадують, що делегація експертів ВООЗ не знайшла зв'язків виникнення вірусу з Уханем.

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Незабаром після початку пандемії Дональд Трамп, який тоді був президентом США, неодноразово озвучував версію про «лабораторне» походження коронавірусу. Він стверджував, що Китаю потрібно буде відшкодувати завдані світові збитки від коронавірусу.

Сам Соvid-19 Трамп часто називав «китайським вірусом», проте його опоненти критикували подібні твердження. За нинішнього президента США Джо Байдена робота з визначення походження Соvid-19 триває.

Нагадаємо, директор ФБР Крістофер Рей розповів телеканалу Fox News, що причиною пандемії Covid-19 став витік із лабораторії в Ухані. За його словами, у відомстві дана версія розглядається як основна. Він додав, що китайський уряд перешкоджає встановленню причин пандемії.