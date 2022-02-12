Президент Туркменістану вирішив передати владу молодим керівникам

Бердимухамедов зайняв пост президента Туркменістану в 2007 році

Центрвиборчком країни заявив, що вибори президента відбудуться 12 березня

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов заявив про намір передати владу «молодим керівникам». Дострокові вибори президента пройдуть 12 березня. Про це повідомляє Reuters.

Про намір піти у відставку президент Туркменістану заявив на позачерговому засіданні верхньої палати парламенту.

«Я підтримую думку, що дорогу до державного управління на новому етапі розвитку нашої країни треба дати молодим керівникам, вихованим в духовному середовищі і відповідно до високих вимог сучасності», – сказав Бердимухамедов.

Центрвиборчком країни заявив, що вибори президента відбудуться 12 березня.

Бердимухамедов зайняв пост президента Туркменістану в 2007 році. На сесії парламенту президент зазначив, що був обраний рівно 15 років тому. ЗМІ пишуть, що наступним главою країни може стати його син – Сердар Бердимухамедов.

Раніше чоловіків-чиновників лепабського регіону на сході Туркменістану старше 40 років зобов’язали ходити з сивим волоссям.