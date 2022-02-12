У посольстві заявили, що основна команда залишиться в Україні з українськими колегами

Рішення про виїзд ухвалили через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні

Посольство США підтвердило евакуацію частини дипломатів з України. Мова йде про співробітників, які не займають критично важливі посади. Про це повідомляє пресслужба посольства.

«Сьогодні Державний департамент США наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій проти України», – сказано у повідомленні.

Також в посольстві заявили, що основна команда залишиться в Україні з українськими колегами.

«Державний департамент, USAID та інший персонал США по всьому світу продовжуватиме брати участь у невпинних дипломатичних зусиллях та надавати допомогу для підтримки України та розв’язання кризи, яку Росія спричинила своїм військовим нарощуванням», – ідеться у заяві.

Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

низка країн рекомендувала своїм громадянам залишити Україну найближчим часом. Південна Корея заборонила співвітчизникам відвідувати територію кризової держави з 13 січня. Великобританія оголосила про евакуацію співробітників посольства, також стало відомо про намір США вивезти своїх дипломатів.

Майже одночасно з новиною про Байдена на сайті агентства Bloomberg з'явився матеріал, у якому датою початку нібито вторгнення називається 15 лютого. За твердженням «знайомих із питанням» анонімних джерел, дії Росії можуть включати провокацію на Донбасі або напад на Київ. При цьому жодних доказів на підтримку свого затвердження вони не надали.

Утім, раніше американське інформагентство скомпрометувало себе, випустивши 5 лютого повідомлення про початок вторгнення Росії в Україну. Згодом Bloomberg вибачився за публікацію неправдивих даних. Після цього офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що на тлі таких публікацій Кремль тепер має всі підстави замінити дефініцію терміну fake-news на Bloomberg-news.

У Білому домі відразу спростували подібні заяви американських ЗМІ. Кажуть, що ця інформація не відображає дані адміністрації США. Окрім цього, Путін та Байден сьогодні проведуть телефонну розмову та обговорять ситуацію навколо України.