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    Ціни на нафту зросли до семирічного максимуму через можливий напад Росії на Україну

    За прогнозом аналітиків,&nbsp;ціна Brent може сягнути $150 за барель - Ціни на нафту зросли до семирічного максимуму через можливий напад Росії на Україну
    За прогнозом аналітиків, ціна Brent може сягнути $150 за барель
    фото з відкритих джерел

    Міжнародне енергетичне агентство підвищило свій прогноз світового попиту на 2022 рік

    Ціни на нафту в п'ятницю зросли до нових семирічних максимумів на тлі побоювань щодо російського вторгнення в Україну, що може спричинити обмеження світових поставок нафти. Як повідомляє Reuters, ф'ючерси на нафту Brent виросли на $3,03, або на 3,3%, до $94,44 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на $3,22, або на 3,6%, до $93,10 за барель.

    За даними Investing, на торгах увечері в п'ятницю ф'ючерси на нафту Brent з постачанням у квітні 2022 року зросли на 4% й торгувалися на позначці вище $95.

    Обидва контрольні показники досягли найвищого рівня з кінця 2014 року, пише Reuters. Вони демонструють підвищення протягом восьмими тижнів поспіль на тлі зростаючої стурбованості щодо глобальних поставок нафти також і через відновлення попиту після пандемії коронавірусу.

    «Ринок не хоче бути коротким у вихідні... Якщо вторгнення здається неминучим, і ви знаєте, що буде відповідна санкція, яка призведе до перебоїв у постачанні природного газу та нафти», – сказав президент Lipow Oil Associates Ендрю Ліпов у Х’юстоні.

    Зазначається, що Міжнародне енергетичне агентство підвищило свій прогноз світового попиту на 2022 рік і очікує, що цього року він зросте на 3,2 мільйона барелів на добу, досягнувши рекордних 100,6 мільйона барелів на добу.

    У МЕА додали, що Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати можуть збільшити видобуток і допомогти заспокоїти нестабільні ринки нафти.

    За прогнозом аналітиків JPMorgan, внаслідок падіння обсягів експорту російської нафти вдвічі, наприклад, через вторгнення в Україну, ціна Brent може сягнути $150 за барель.

    Історичний максимум ціни бареля нафти Brent у $147,50 був зафіксований у липні 2008 року.

    Як відомо, раніше ціни на нафту перетнули позначку, якої не досягали з жовтня 2014.

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    Теги: нафта вихідні Росія газ Європа ОПЕК ринок ціни Саудівська Аравія напад президент
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    Ціни на нафту зросли до семирічного максимуму через можливий напад Росії на Україну