  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Туркменістані чиновників віком від 40 років зобов’язали стати сивими, як президент

    • Розсилка
    Гурбангули Бердимухамедов почав з&rsquo;являтися на публіці з сивиною з серпня 2018 року - У Туркменістані чиновників віком від 40 років зобов’язали стати сивими, як президент
    Гурбангули Бердимухамедов почав з’являтися на публіці з сивиною з серпня 2018 року
    Фото: radiosvoboda.org

    Таким чином держслужбовці повинні стати схожими на президента країни Гурбангули Бердимухамедову, який почав з’являтися на публіці з сивиною з серпня 2018 року

    Чоловіків-чиновників лепабського регіону на сході Туркменістану старше 40 років зобов’язали ходити з сивим волоссям. Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Таким чином держслужбовці повинні стати схожими на президента країни Гурбангули Бердимухамедова, який почав з’являтися на публіці з сивиною з серпня 2018 року.

    З першого лютого чиновникам, працівникам шкіл і лікарень заборонено підфарбовувати волосся, – стверджує Туркменська служба Радіо Свобода. – Тим, у кого зберігся природний колір волосся, потрібно підфарбувати їх у сивину.

    У разі, якщо президент, носить офіційний титул Твердині, опори і надії, відвідає регіон з візитом, допускати до нього будуть в основному сивих чиновників, – передає видання з посиланням на два джерела.

    У січні 2019 року державні установи Туркменістану, в тому числі школи, зобов’язали закупити нові портрети Бердимухамедова. На них він зображений з сивиною, в той час як раніше на офіційних портретах глава держави був з чорними волоссям. До отримання цієї посади у 2007 році він теж ходив з сивиною. Поки він її приховував, керівництво вимагало від лепабських бюджетників робити так само.

    чиновник Туркменістан президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ