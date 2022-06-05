Президентом Албанії став генерал-майор і начальник генштабу

Парламент обрав ексглаву Генштабу Албанії Бігая новим президентом країни

Депутати Народних зборів Албанії обрали ексглаву Генштабу збройних сил Байрама Бегая новим президентом країни. Про це повідомляє державна служба «Радіо телевізіон Шкіптаре».

Зазначається, що у парламенті кандидат набрав 78 голосів, 74 з них віддали представники правлячої Албанської соціалістичної партії.

Бігай стане восьмим президентом Албанії, він обійме посаду після закінчення терміну повноважень чинного глави держави Іліра Мети.

Під час голосування 30 травня депутати не змогли домовитися про призначення нового лідера, оскільки на першому етапі йому потрібно було набрати не менше 84 голосів із 140.

Під час наступних двох етапів згідно із законом кандидату було досить простої більшості. Соціалістична партія, маючи 74 мандати, змогла це забезпечити.

Нагадаємо, у березні внаслідок ракетного удару по Харкову було знищене почесне консульство Албанії. Будівля повністю зруйнована.

Під час удару співробітники почесного консульства Албанії перебували в безпеці і не постраждали. Міністерство закордонних справ Албанії вже засудило атаку.

Росія додала Албанію в «список ворогів» разом з Чорногорією і Північною Македонією. Москва звинувачує ці країни в діях проти Кремля. У список також входять ЄС, США, а також Великобританія, Канада, Австралія, Японія, Швейцарія та Нова Зеландія.