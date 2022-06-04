Спікер парламенту Угорщини натякнув на «психічні проблеми» Зеленського

Ласло Кевер Кевер розкритикував Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про «психічні проблеми» у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку. Про це повідомляє угорське видання 444.hu.

Кевер заявив, що не пригадує зі своїх спостережень за міжнародною політикою, щоб колись лідер країни, яка потребує допомоги, так «піднімав голос проти когось», як це робить Володимир Зеленський, не тільки проти офіційного Будапешта, а й канцлера Німеччини.

«Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це ввічливо – звісно, наполегливо, але завжди просить, а не вимагає чи погрожує. Людині зазвичай погрожують її вороги, а не ті, кого вона хоче мати друзями. Тут якась особиста, психічна проблема, що я не знаю», – сказав Ласло Кевер.

Спікер сказав також, що очікує проблем для українських угорців після війни та що «потрібно бути дуже обережними», щоб не дійшло до того, що угорській меншині доведеться зовсім залишити батьківщину.

Як відомо, Угорщина не підтримує намір ЄС запровадити ембарго на російську нафту. Натомість Угорщина назвала суму відступних за відмову від російської нафти.

Натомість Угорщина назвала суму відступних за відмову від російської нафти.

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