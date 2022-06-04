Швейцарія дозволила країнам ЄС постачати в Україну деталі для військової техніки

Влада Швейцарії дозволила постачання в Україну країнами Європи запчастин для військової техніки, куплених у Швейцарії. Цей вид реекспорту не порушує нейтралітет країни. Про це йдеться на сайті Федеральної ради Швейцарії.

Уряд країни вивчив два запити про експорт «швейцарськими підприємствами запчастин і компонентів збройовим компаніям Німеччини та Італії». У першому випадку йдеться про компоненти протитанкових пускових установок, у другому – систем ППО.

Зокрема, Берн дозволяє продаж такої продукції Німеччині та Італії.

«Угоди допускають ризик, що деякі запчастини будуть надалі відправлені в Україну. Відповідно до нинішньої практики Федеральної ради постачання військового спорядження у виді запасних частин і складальних елементів в принципі дозволені. Відомство вирішило продовжити цю практику», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Швейцарія дозволила Німеччині передавати танки Leopard 2 іншим країнам. Ці танки федеральне управління оборонних закупівель Швейцарії у 2010-11 роках продало німецькій компанії.

Відомо, що кілька днів тому ЗМІ повідомили, що влада Швейцарії наклала вето на запит Данії щодо надання Україні військової техніки. Данія хотіла передати на потреби ЗСУ бронетранспортери, але, оскільки вони були куплені у Швейцарії, потрібен був дозвіл уряду цієї країни.