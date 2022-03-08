У Харкові окупанти знищили консульство Албанії

Удару по посольству агресор завдав у неділю, 6 березня

Внаслідок ракетного удару по Харкову було знищене почесне консульство Албанії. Будівля повністю зруйнована, повідомляє видання Euractiv.

ЗМІ повідомили, що удару по посольству завдали у неділю, 6 березня. На щастя, всі люди живі та здорові.

Повідомляється, що під час удару співробітники почесного консульства Албанії перебували в безпеці і не постраждали. Міністерство закордонних справ Албанії вже засудило атаку.

Також повідомляється, що Росія додала Албанію в «список ворогів» разом з Чорногорією і Північною Македонією. Москва звинувачує ці країни в діях проти Кремля. У список також входять ЄС, США, а також Великобританія, Канада, Австралія, Японія, Швейцарія та Нова Зеландія.

Нагадаємо, на Харківщині внаслідок атак окупантів сталося 40 пожеж, є загиблі. Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено понад 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 рятувальників. Вогнеборці на пожежах та під завалами виявили тіла чотирьох загиблих осіб.

Нагадаємо, під час обстрілу Харкова за день окупанти вбили 10 мирних жителів.