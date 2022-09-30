Придністровський режим кинув до в’язниці місцевого активіста за підтримку України

Судилище над активістом відбувалося у закритому режимі

26 вересня, так званий суд Тирасполя, засудив жителя Придністров'я Віктора Плешканова на три роки та два місяці позбавлення волі за критику вторгнення Росії в Україну. Про це повідомила молдовська правозахисна організація Promo-Lex.

Придністровський режим звинуватив Плешканова, який критикував вторгнення російських військ в Україну, а також вивішував українських прапор у вікні свого помешкання, у «підбурюванні до екстремізму». Судилище проходило в закритому режимі й на цей час Плешканов перебуває у СІЗО № 10 у місті Тирасполь. Як стверджують молдовські правозахисники, до матеріалів справи не мають доступу, а ні родичі, а ні захисник.

Як уточнює видання Zona de securitate, Плешканов є громадським активістом з окупованого Придністров'я, й після російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року він критикував зловживання російської армії, в тому числі незаконність її дислокації в Придністровському регіоні. Плешканова заарештували чотири місяці тому.

Асоціація Promo-LEX стверджує, що, попри докладені зусилля, на відстані майже 4 місяців з моменту позбавлення волі його дружина не має доступу до матеріалів справи, в тому числі від так званого делегованого адвоката, документів про визнання справи секретною.

Нагадаємо, раніше президентка Молдови Мая Санду пригрозили позбавляти громадянства жителів країни, які братимуть участь у війні проти України.

Також раніше українська розвідка повідомила, що спроби військового командування Збройних сил РФ розгорнути у Придністров'ї широку кампанію з вербування контрактників не дають практичного результату.