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Придністровський режим кинув до в’язниці місцевого активіста за підтримку України

Маріанна Паньків
glavcom.ua
Придністровський режим кинув до в’язниці місцевого активіста за підтримку України
Віктор Плешканов був арештований чотири місяці тому
фото з відкритих джерел

Судилище над активістом відбувалося у закритому режимі

26 вересня, так званий суд Тирасполя, засудив жителя Придністров'я Віктора Плешканова на три роки та два місяці позбавлення волі за критику вторгнення Росії в Україну. Про це повідомила молдовська правозахисна організація Promo-Lex.

Придністровський режим звинуватив Плешканова, який критикував вторгнення російських військ в Україну, а також вивішував українських прапор у вікні свого помешкання, у «підбурюванні до екстремізму». Судилище проходило в закритому режимі й на цей час Плешканов перебуває у СІЗО № 10 у місті Тирасполь. Як стверджують молдовські правозахисники, до матеріалів справи не мають доступу, а ні родичі, а ні захисник.

Як уточнює видання Zona de securitate, Плешканов є громадським активістом з окупованого Придністров'я, й після російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року він критикував зловживання російської армії, в тому числі незаконність її дислокації в Придністровському регіоні. Плешканова заарештували чотири місяці тому. 

Асоціація Promo-LEX стверджує, що, попри докладені зусилля, на відстані майже 4 місяців з моменту позбавлення волі його дружина не має доступу до матеріалів справи, в тому числі від так званого делегованого адвоката, документів про визнання справи секретною.

Нагадаємо, раніше президентка Молдови Мая Санду пригрозили позбавляти громадянства жителів країни, які братимуть участь у війні проти України. 

Також раніше українська розвідка повідомила, що спроби військового командування Збройних сил РФ розгорнути у Придністров'ї широку кампанію з вербування контрактників не дають практичного результату.

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Теги: росія війна Молдова Придністров'я

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