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Жителі Придністров'я відмовляються підписувати контракти з армією РФ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Жителі Придністров'я відмовляються підписувати контракти з армією РФ
В армії РФ фіксують масове дезертирство
фото: ua.depositphotos.com

Спостерігається зростання кількості випадків дезертирства в «оперативній групі військ РФ у Придністров’ї»

Спроби військового командування Збройних сил РФ розгорнути у Придністров'ї широку кампанію з вербування контрактників не дають практичного результату. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Місцеве населення відмовляється йти до російської армії, незважаючи на обіцянки високих грошових виплат, соціальні пакети та ймовірне забезпечення житлом», – йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що головною причиною є небажання брати участь у бойових діях на території України, враховуючи, що ті, хто підписав контракт на початку війни, вважаються загиблими або зниклими безвісти.

Також наголошується, що на тлі подій в Україні відзначається зростання кількості випадків дезертирства в «оперативній групі військ рф у Придністров’ї». А через обмежену кількість воєнного контингенту, росіяни не можуть залучити необхідний ресурс для пошуку та повернення зниклих. Окрім цього спостерігається масове звільнення зі служби після закінчення терміну контракту.

«Наразі в «оперативній групі» активізувалось проведення навчань особового складу. Враховуючи досвід бойових дій в Україні, в програму підготовки внесено суттєві корективи. Зокрема, збільшено кількість занять з підрозділами тилового забезпечення та військово-медичної допомоги», – повідомляє розвідка.

У ГУР також наголосили, що застаріла тилова матеріально-технічна база не дозволяє якісно покращити рівень готовності логістичних підрозділів.

«Аналогічна ситуація з підготовкою військових медиків – кількість занять збільшено, але застосовуються застарілі підходи щодо надання першої невідкладної допомоги на полі бою, подальшої евакуації та забезпечення медичними засобами. Військові забезпечуються технікою, медикаментами, індивідуальними перев’язочними пакетами та гумовими джгутами виключно радянського зразка», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Збройні сили України звільнили ще кілька населених пунктів на південному напрямку. Раніше стало відомо, що українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. 

Сьогодні стало відомо про звільнення села Нововознесенське Херсонської області. Також відомо, що село знаходиться поблизу Високопілля, яке ЗСУ звільнили вчора.

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Теги: Придністров'я розвідка населення звільнення військові

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