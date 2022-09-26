Молдова позбавлятиме громадянства за участь у війни проти України

Влада Молдови попереджає про покарання для тих, хто виступатиме на боці Росії

Санду: «Є ризик мобілізації громадян Молдови у східних районах Молдови»

Президентка Молдови Майя Санду пригрозили позбавляти громадянства жителів країни, які братимуть участь у війні проти України. Про це Санду заявила на брифінгу за підсумками засідання найвищої ради безпеки у понеділок, 26 вересня.

«Є ризик мобілізації громадян Молдови у східних районах Молдови (невизнане Придністров'я - ред.). Ми розглядаємо можливість відкликання громадянства у громадян, які мають лише громадянство Молдови і виступатимуть у військовому конфлікті на боці агресора», – заявила Санду.

Вона додала, що поки що немає підтвердження інформації про мобілізацію в цьому регіоні, але влада попереджає про покарання для тих, хто буде мобілізований і виступатиме на боці Росії.

Президент пояснила, що в першу чергу розглядається можливість відкликання громадянства у тих, хто має подвійне громадянство – російське та молдавське.

Як повідомлялося, Узбекистан і Казахстан забороняють своїм громадян воювати за Росію.

Нагадаємо, Україна, Молдова та Румунія започаткували новий тристоронній формат взаємодії.