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    Принц Вільям і Кейт Міддлтон опублікували домашні фото своїх дітей

    Автор фотографій - сама Кейт
    Герцог і герцогиня Кембриджські опублікували перші домашні фотографії новонародженого принца Луї, на одній з яких його цілує його старша сестра принцеса Шарлотта. Знімок, на якому принцеса Шарлотта обіймає і цілує сплячого принца, датується 2 травня - її третім днем народження. На другому фото, зробленому 26 квітня, принцу Луї - всього три дні.
    • Сьогодні, 12:20
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    Автор фотографій - сама Кейт

    Герцог і герцогиня Кембриджські опублікували перші домашні фотографії новонародженого принца Луї, на одній з яких його цілує його старша сестра принцеса Шарлотта.

    Знімок, на якому принцеса Шарлотта обіймає і цілує сплячого принца, датується 2 травня - її третім днем народження.

    На другому фото, зробленому 26 квітня, принцу Луї - всього три дні. Він напівлежить на білій подушці.

    Принц Джордж, якому в липні виповниться п'ять років, цього разу на фото не потрапив.

    Автор обох фотографій - сама Кейт, герцогиня Кембриджська. Вона відобразила своїх дітей в Кенсингтонському палаці.

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    Принц Вільям і Кейт Міддлтон опублікували домашні фото своїх дітей
    Принц Вільям і Кейт Міддлтон опублікували домашні фото своїх дітей

    Це не перший випадок, коли герцогиня Кейт, що захоплюється фотографією, публікує власні знімки своїх дітей. Раніше вона була автором офіційних фото новонародженої Шарлотти, а також зафіксувала перший день в принцеси і принца Джорджа в дитячому саду.

    Прес-служба Кенсингтонського палацу заявила, що принц Вільям і Кетрін були дуже раді поділитися цими дитячими фото.

    «Їх королівські високості хочуть подякувати простим жителям за отримані теплі побажання після народження принца Луї і до дня народження принцеси Шарлотти», - йдеться в повідомленні.

    Принц Луї з'явився на світ 23 квітня в лондонській лікарні Сент-Мері в Паддінгтоні. Це третя дитина герцога і герцогині Кембриджських.

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