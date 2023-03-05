Пропагандист Соловйов заявив, що потрапив під обстріл ЗСУ біля Вугледара

Головний пропагандист Кремля вирушив підбадьорити бійців 155-ї бригади морської піхоти

Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що потрапив під обстріл під час візиту на передову до російських військових, які скаржилися на відсутність командування і великі втрати. Так, в ефірі своєї програми «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим» пропагандист розповів, що відвідав окупантів на фронті під Вугледаром.

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Він побував у розташуванні 155-ї бригади морської піхоти. Населений пункт, у якому відбувалась зустріч Соловйова з військовими, потрапив під артилерійський обстріл ЗСУ.

«Але нічого, все обійшлося. Думаю, військова контррозвідка розбереться, звідки ворог дізнався про наші переміщення», – сказав пропагандист.

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Слід зазначити, що морські піхотинці 155-ї бригади Тихоокеанського флоту Росії в листопаді 2022 року поскаржилися на командування і великі втрати губернаторові Примор'я Олегу Кожемяко. Чиновник назвав їхню скаргу «викидом українських спецслужб», а Міноборони РФ у відповідь на це заявило, що втрати бригади за вказаний період не перевищують 1%. У лютому 2023 року українські ЗМІ повідомили, що під Вугледаром було розбито російську танкову колону, до якої, зокрема, входили бійці 155-ї бригади.

Раніше російські пропагандисти визнали, що недооцінили президента України Володимира Зеленського. Про це вони заявили в етері програми Володимира Соловйова на російському телебаченні.

Нагадаємо, що нещодавно пропагандисти Путіна визнали поразку під Вугледаром та шоковані настроями українців.