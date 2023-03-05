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Пропагандист Соловйов заявив, що потрапив під обстріл ЗСУ біля Вугледара

Надія Карбунар
glavcom.ua
Пропагандист Соловйов заявив, що потрапив під обстріл ЗСУ біля Вугледара
Володимир Соловйов заявив, що потрапив під обстріл
фото з відкритих джерел

Головний пропагандист Кремля вирушив підбадьорити бійців 155-ї бригади морської піхоти

Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що потрапив під обстріл під час візиту на передову до російських військових, які скаржилися на відсутність командування і великі втрати. Так, в ефірі своєї програми «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим» пропагандист розповів, що відвідав окупантів на фронті під Вугледаром.

Він побував у розташуванні 155-ї бригади морської піхоти. Населений пункт, у якому відбувалась зустріч Соловйова з військовими, потрапив під артилерійський обстріл ЗСУ.

«Але нічого, все обійшлося. Думаю, військова контррозвідка розбереться, звідки ворог дізнався про наші переміщення», – сказав пропагандист.

Слід зазначити, що морські піхотинці 155-ї бригади Тихоокеанського флоту Росії в листопаді 2022 року поскаржилися на командування і великі втрати губернаторові Примор'я Олегу Кожемяко. Чиновник назвав їхню скаргу «викидом українських спецслужб», а Міноборони РФ у відповідь на це заявило, що втрати бригади за вказаний період не перевищують 1%. У лютому 2023 року українські ЗМІ повідомили, що під Вугледаром було розбито російську танкову колону, до якої, зокрема, входили бійці 155-ї бригади.

Раніше російські пропагандисти визнали, що недооцінили президента України Володимира Зеленського. Про це вони заявили в етері програми Володимира Соловйова на російському телебаченні.

Нагадаємо, що нещодавно пропагандисти Путіна визнали поразку під Вугледаром та шоковані настроями українців.

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Теги: Міноборони обстріл Міноборони РФ чиновник пропагандист втрати ворог Володимир Соловйов

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