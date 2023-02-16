Пропагандисти Путіна визнали поразку під Вугледаром та шоковані настроями українців

Тигран Кеосаян заявив, що програші РФ на полі бою – це «внутрішньоармійська справа»

Режисер та відомий російський пропагандист Тигран Кеосаян, який є чоловіком пропагандистки Маргарити Симоньян, в ефірі програми «Вечір з Володимиром Соловйовим» запитав, чи потрібно суспільству знати про «проколи» армії Росії під час «спецоперації».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Є чудові воїнкори, є чудові люди з місць, ми це знаємо. Скажіть, а ми впевнені, що для суспільства в широкому розумінні слова необхідно знати про ті проколи, які ми отримали у Макіївці чи під Вугледаром? При тому, що ми знаємо, що існує прямий зв'язок між людьми, які мають доводити відомості, аж до Верховного. Жодним чином не покривати, аж ніяк не витягувати з-під відповідальності. Ні. Але це справа внутрішньоармійська», – сказав Кеосаян.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кеосаян також зазначив: українці впевнені, що переможуть у війні з Росією, навіть попри відключення світла та регулярні ракетні удари по українським містам.

«Ми живемо в такий час, що треба приймати умови гри», – додав він.

Нагадаємо, що російська дитяча омбудсменка похвалилась Путіну, як викрала дитину з України. Чиновниця всиновила 15-річного хлопця з Маріуполя.

До слова, російська пропагандистка пояснила, що хоч їй і шкода українські зруйновані міста, але «інакше не вийде», адже з приходом рашистів стануть «ще краще».