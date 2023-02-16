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Пропагандисти Путіна визнали поразку під Вугледаром та шоковані настроями українців

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Пропагандисти Путіна визнали поразку під Вугледаром та шоковані настроями українців
Російські пропагандисти відкрито зізналися, що росіянам не треба знати правду
скріншот з відео

Тигран Кеосаян заявив, що програші РФ на полі бою – це «внутрішньоармійська справа»

Режисер та відомий російський пропагандист Тигран Кеосаян, який є чоловіком пропагандистки Маргарити Симоньян, в ефірі програми «Вечір з Володимиром Соловйовим» запитав, чи потрібно суспільству знати про «проколи» армії Росії під час «спецоперації».

«Є чудові воїнкори, є чудові люди з місць, ми це знаємо. Скажіть, а ми впевнені, що для суспільства в широкому розумінні слова необхідно знати про ті проколи, які ми отримали у Макіївці чи під Вугледаром? При тому, що ми знаємо, що існує прямий зв'язок між людьми, які мають доводити відомості, аж до Верховного. Жодним чином не покривати, аж ніяк не витягувати з-під відповідальності. Ні. Але це справа внутрішньоармійська», – сказав Кеосаян.

Кеосаян також зазначив: українці впевнені, що переможуть у війні з Росією, навіть попри відключення світла та регулярні ракетні удари по українським містам.

«Ми живемо в такий час, що треба приймати умови гри», – додав він.

Нагадаємо, що російська дитяча омбудсменка похвалилась Путіну, як викрала дитину з України. Чиновниця всиновила 15-річного хлопця з Маріуполя.

До слова, російська пропагандистка пояснила, що хоч їй і шкода українські зруйновані міста, але «інакше не вийде», адже з приходом рашистів стануть «ще краще». 

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Теги: росіяни пропагандист цензура путін

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