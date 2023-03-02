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«Він небезпечний». Російські пропагандисти вже бояться Зеленського

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Він небезпечний». Російські пропагандисти вже бояться Зеленського
Російські пропагандисти в паніці
скріншот з відео

Пропагандисти мріють про розвал колективного Заходу, але зізналися, що допомогу Заходу не можна недооцінювати

Російські пропагандисти визнали, що недооцінили президента України Володимира Зеленського. Про це вони заявили в етері програми Володимира Соловйова на російському телебаченні.

Режисер Карен Шахназаров, відомий своїми антиукраїнськими заявами, раптом засумнівався у невідворотності перемоги Росії та заявив, що українці – не смішні дурні провінціали, а сильний противник. При цьому режисер визнав, що український президент Володимир Зеленський «небезпечний і не простий», а не маріонетка Заходу, як вони намагалися переконати себе та росіян з початку повномасштабного вторгнення. 

«Програш треба допускати. Я не згоден із тими, хто говорить «Не треба, ми переможемо!» Не знаю. Я не знаю… До України треба ставитися і до Зеленського треба ставитися серйозно. Він небезпечний. Він не простий. Він енергійний. Він у цій історії відіграє велику роль», – сказав Шахназаров.

За його словами, Кремлю не варто заперечувати небезпеки внутрішнього конфлікту та сподіватися, що російське суспільство нібито стабільне. Він нагадав, що в 1916 році влада Російської імперії також сподівалася на стабільність, але, як відомо, це виявилося помилковим судженням.

«Не треба тішитися, що сьогодні, мовляв, стабільно. Стабільно – це так. Але слухайте, суспільство стабільне в 1916 році було ще. І у 1988, і 1 1989. А потім – раз! – і з'ясувалося, що нестабільне», – зазначив режисер.

Пропагандист Шахназаров визнав, що зараз «дуже небезпечна» для Росії ситуація.

Нагадаємо, що нещодавно пропагандисти Путіна визнали поразку під Вугледаром та шоковані настроями українців.

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Теги: росія українці Володимир Зеленський пропагандист Володимир Соловйов

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