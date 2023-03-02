«Він небезпечний». Російські пропагандисти вже бояться Зеленського

Пропагандисти мріють про розвал колективного Заходу, але зізналися, що допомогу Заходу не можна недооцінювати

Російські пропагандисти визнали, що недооцінили президента України Володимира Зеленського. Про це вони заявили в етері програми Володимира Соловйова на російському телебаченні.

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Режисер Карен Шахназаров, відомий своїми антиукраїнськими заявами, раптом засумнівався у невідворотності перемоги Росії та заявив, що українці – не смішні дурні провінціали, а сильний противник. При цьому режисер визнав, що український президент Володимир Зеленський «небезпечний і не простий», а не маріонетка Заходу, як вони намагалися переконати себе та росіян з початку повномасштабного вторгнення.

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«Програш треба допускати. Я не згоден із тими, хто говорить «Не треба, ми переможемо!» Не знаю. Я не знаю… До України треба ставитися і до Зеленського треба ставитися серйозно. Він небезпечний. Він не простий. Він енергійний. Він у цій історії відіграє велику роль», – сказав Шахназаров.

За його словами, Кремлю не варто заперечувати небезпеки внутрішнього конфлікту та сподіватися, що російське суспільство нібито стабільне. Він нагадав, що в 1916 році влада Російської імперії також сподівалася на стабільність, але, як відомо, це виявилося помилковим судженням.

«Не треба тішитися, що сьогодні, мовляв, стабільно. Стабільно – це так. Але слухайте, суспільство стабільне в 1916 році було ще. І у 1988, і 1 1989. А потім – раз! – і з'ясувалося, що нестабільне», – зазначив режисер.

Пропагандист Шахназаров визнав, що зараз «дуже небезпечна» для Росії ситуація.

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Нагадаємо, що нещодавно пропагандисти Путіна визнали поразку під Вугледаром та шоковані настроями українців.