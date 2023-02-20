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Готували фейки для ток-шоу Соловйова. СБУ оголосила підозру блогерам із Києва та Одеси

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Готували фейки для ток-шоу Соловйова. СБУ оголосила підозру блогерам із Києва та Одеси
фото ілюстративне

Блогер з Одеси закликав до збору грошей на підтримку окупантів

Служба безпеки України повідомила про підозру ще трьом ворожим пропагандистам, які займалися інформаційно-підривною діяльністю проти України. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Зловмисники активно поширювали фейки про внутрішньо-політичну ситуацію в Україні та дискредитували Сили оборони. Для розповсюдження деструктивного контенту використовували власні інтернет-ресурси, які тісно пов’язані з російськими спецслужбами та підконтрольними їм ботофермами. Останні забезпечують масовий розголос через штучну «накрутку» підписників та «позитивних» відгуків на інформаційні вкиди», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у результаті слідчо-оперативних дій у Києві повідомлено про підозру столичному блогеру, який поширював дезінформацію щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів ЗСУ. Для «розгону» фейків їхній автор використовував підконтрольне йому видання UPN, зокрема однойменний Ютуб-канал.

Встановлено, що сюжети ворожого блогера регулярно використовували російські спецслужби та кремлівські пропагандисти для підготовки і проведення ворожих інформдиверсій.

Крім того він причетний до спроби організації замовних акцій «протесту» у Києві, спрямованих на розхитування внутрішньої обстановки в столиці.

На підставі зібраних доказів фігурант підозрюється за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю);
  • ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Ще одним поплічником агресора виявився блогер з тимчасово окупованого Криму, який веде декілька Youtube-каналів із загальною аудиторією понад 1,5 млн підписників. У своїх відео він публічно виправдовував збройну агресію РФ і захоплення українського півострова. Саме він є одним з частих гостей прямих телеефірів кремлівських пропагандистів, у тому числі на ток-шоу Соловйова.

Наразі блогеру повідомлено про підозру за ст. 111-1 та 436-2 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Також задокументовано злочинні дії колишнього мешканця Одеси, який наразі переховується у тимчасово окупованому Донецьку за підривну діяльність проти України. Встановлено, що у червні 2021 року зловмисник створив Telegram-канал «призрак Новоросии», де закликав до збору грошей на підтримку російських окупаційних угруповань РФ.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення всіх винних до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Запоріжжі блогера, який працював на Телеграм-канал Шарія.

Теги: росія СБУ блогер

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